Lehner: SVS mit solider Gebarung sicher durch das Coronajahr 2020

Stabile Entwicklung mit einem leichten Minus von 2,3 Millionen Euro

Wien (OTS) - „Die SVS hat mit einer soliden Gebarung das Coronajahr 2020 gemeistert. Das Minus von 2,3 Millionen Euro zeigt die stabile Entwicklung des Sozialversicherungsträgers in der Sparte Krankenversicherung“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen „Die SVS stand in ihrem ersten Jahr großen Herausforderungen gegenüber. Die neue Organisation hat nicht nur während der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren die Leistungen für ihre Versicherten gewährleisten können, sondern diese ausgebaut und die Integration weiter vorangetrieben“, erläutert Lehner. Neben dem neuen Ärztevertrag wurde 2020 für jeden, der seine Gesundheitsziele konsequent verfolgt, der Selbstbehalt von 10 % auf 5 % gesenkt. Die SVS hat den Zuschuss der Psychotherapie verdoppelt und erfolgreich die Sparte Unfall integriert. „Die SVS versteht sich zudem als Partner in der Krise für ihre Versicherten. Wir haben im Krisenjahr 2020 die soziale Sicherheit gewährleistet und effektive Maßnahmen zur Unterstützung implementiert“, erläutert der Obmann.

Für 2021 zeigt die aktuelle Gebarungsvorschau der Krankenversicherungssparte ein Plus von 15 Millionen Euro. Im Anschluss folgen leicht negative Jahre und eine Prognose für 2024 mit einem Minus von knapp 32 Millionen Euro und für 2025 ein Minus von 33 Millionen Euro. Das Volumen dieser Sparte beträgt rund zwei Milliarden Euro. Die größten Ausgabenposten sind mit 544 Millionen Euro die Finanzierung der öffentlichen Spitäler, 515 Millionen Euro für Ärztliche Hilfe und 397 Millionen Euro für Heilmittel. „Die Versichertenzahl ist weiterhin konstant. Der Ratensaldo lag mit Dezember 2020 bei rund 130 Millionen Euro, während wir im Sommer 2020 noch einen Höchststand von 180 Millionen Euro zu verzeichnen hatten“, erläutert Lehner abschließend.

