FPÖ – Brückl: Regierungsfraktionen wollen Unterrichtsausschuss erst Mitte April abhalten!

Faßmann wurde zur Handpuppe des ÖVP-Kanzlers, der permanent gezwungen wird, Maßnahmen zu setzen, die er eigentlich gar nicht möchte

Wien (OTS) - „Die Parlamentsklubs von ÖVP und Grünen wollen eine Sitzung des Unterrichtsausschusses erst Mitte April abhalten. Eine derartige Vorgangsweise ist aber eine vollkommene Missachtung der aktuell vorherrschenden Probleme im Bildungsbereich. ÖVP-Bildungsminister Faßmann hat daher den Mitgliedern des Unterrichtsausschusses noch im Februar Rede und Antwort zu stehen“, forderte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Herrmann Brückl.

„Wir steuern nun seit Monaten auf die größte Bildungskrise in der Zweiten Republik zu und die beiden Regierungsfraktionen sind nicht willens, rasch über das vorherrschende völlige Chaos im Schulbereich zu diskutieren. Über zehn Monate hatten unsere Schüler keinen routinemäßigen Schulalltag. Das Distance Learning hat auch zu psychischen Belastungen, zu Leistungsverlust und zu Lerndefiziten bei den Schülern geführt. Durch die Schulschließungen wurden den Kindern die für sie so wichtigen Kontakte zu ihren Freunden verwehrt. Jeder Tag, an dem die Kinder und Jugendlichen von den Pädagogen getrennt waren, bedeutete ein Sinken des Bildungsniveaus und verursachte bei den Schülern vermehrt auch psychische Belastungen. Da kann man wirklich nicht so tun, als ob jetzt mit der Öffnung der Schulen alles wieder in der gewohnten Normalität abläuft“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

„In dieser Pandemie-Zeit wurde Faßmann immer mehr zu einer Handpuppe des ÖVP-Kanzlers, der permanent gezwungen wird, Maßnahmen zu setzen, die er eigentlich gar nicht möchte. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ÖVP und Grüne keinen zeitnahen Ausschuss möchten. Anscheinend haben sie Angst davor, dass der Minister ausplaudern könnte, dass die Schuld an der Schulmisere eigentlich ÖVP-Kanzler Kurz trägt“, meinte Brückl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at