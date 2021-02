ORF III am Rosenmontag: Vierteiliger Kabarettabend mit Niavarani, Gernot, Maurer und Eckel

Außerdem: Tagsüber sieben Folgen von „Wer lacht gewinnt“ präsentiert von Niavarani und Kolmann; im Vorabend „MERYN am Montag: Humor heilt?“

Wien (OTS) - Am Rosenmontag, dem 15. Februar 2021, steht das Programm von ORF III Kultur und Information im Zeichen des Faschingsfests.

„ORF III AKTUELL“ meldet sich um 9.30 Uhr mit den wichtigsten Nachrichten des Tages, ehe Michael Niavarani und Ossy Kolmann sieben Ausgaben der kultigen Stand-up-Comedy „Wer lacht gewinnt“ (ab 13.05 Uhr) präsentieren. „MERYN am Montag“ befasst sich im Vorabend (18.45 Uhr) mit der Frage: „Humor heilt?“. ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn spricht dazu mit dem Kinderchirurgen und Kabarettisten Omar Sarsam. Das werktägliche Kulturmagazin „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) liefert einen Vorbericht zur Streaming-Premiere (16. Februar) des Stücks „Fight Club Fantasy“ nach dem Roman von Chuck Palahniuk, das im Kosmos Theater Wien präsentiert wird.

Um trotz Corona-Pandemie die lustigste Zeit des Jahres gebührend zu feiern, präsentiert ORF III ab 20.15 Uhr einen vierteiligen Abend des Austro-Humors: Zunächst blickt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher in „Fasching mit Nia“ (20.15 Uhr) gemeinsam mit Starkabarettist Michael Niavarani auf dessen Best-of-Momente zurück. In „Viktor Gernot – Im Glashaus“ (21.05 Uhr) beschert der Allroundkünstler anschließend einen bunten Scherbenhaufen aus Gefühlen, Glas und verletzten Eitelkeiten. Um 22.35 Uhr dreht sich in „Thomas Maurer: Tolerator“ alles um die Toleranz als allgemein anerkannte Tugend. Zum Abschluss des Abends zeigt ORF III „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ (23.45 Uhr), in dem er mit viel Gefühl und einer Pointendichte die Irrungen unserer Zeit, die Absurdität des Alltags und die Tücken der Geräte beklagt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at