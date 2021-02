ATV-Frage der Woche: SPÖ gewinnt in Corona-Pandemie an Reputation

Bevölkerung attestiert SPÖ genauso gute Konzepte zur Pandemie-Bewältigung wie ÖVP | "ATV Aktuell: Die Woche", heute um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Heute, Sonntag, lassen Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek wieder die politischen Highlights der Woche Revue passieren. Unter anderem stehen auch die Ergebnisse von Peter Hajeks neuer Meinungsumfrage auf der Agenda. 800 ÖsterreicherInnen beurteilten demnach die Bewältigungskonzepte der Parteien in Bezug auf die Corona-Pandemie.

46 Prozent beurteilen die Konzepte der ÖVP für sehr gut bis gut, 47 Prozent meinen, sie sind eher schlecht bis schlecht. Die Konzepte der SPÖ können laut der aktuellen Umfrageergebnisse ohne Probleme mithalten. Denn ebenfalls 46 Prozent der ÖsterreicherInnen stellen den Konzepten ein gutes Zeugnis aus. 44 Prozent der Befragten beurteilen diese als schlecht.

Die Konzepte der Grünen werden von 42 Prozent der ÖsterreicherInnen für gut befunden. 48 Prozent stehen diesen aber kritisch gegenüber und beurteilen diese als unzureichend. 33 Prozent der Befragten befinden die Vorschläge der NEOS für gut. 48 Prozent sind allerdings von deren Konzepten nicht überzeugt. Am schlechtesten werden die Konzepte der FPÖ beurteilt. 71 Prozent der ÖsterreicherInnen beurteilen sie als schlecht, nur 20 Prozent für gut.



Peter Hajeks Expertenmeinung lautet: „Die SPÖ wird in der Corona-Krise zunehmend zu einem politischen Faktor. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat sich mit ihrer medizinischen Expertise eine neue, authentische Position verschafft. Damit dürfte es auf absehbare Zeit keine Führungsdebatte in der SPÖ geben.“

