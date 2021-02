ANSCHOBER: Wellenbrecher Zutrittstestung funktioniert – über 1,5 Mio. Testungen in 8 Tagen

International einzigartig: Bereits ü. 500 Teststationen der Länder u. Gemeinden, 647 Betriebe und ü. 800 Apotheken bieten Gratis-Testungen an - weiterer Ausbau von Zutrittstests geplant

Wien (OTS) - Der erste Schritt von Zutrittstestungen, der bei den körpernahen Dienstleistungen am Montag dieser Woche erstmals gestartet wurde, funktioniert ausgezeichnet. So wird mehr Sicherheit bei diesem Öffnungsschritt verwirklicht und so wird die bisher größte Breite bei den Testungen quer durch alle Bevölkerungsschichten erreicht.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Hatten wir bei den verschiedenen Massentestungen jeweils eine Beteiligung von 20 - 30 Prozent, so schaffen wir nun erstmals Testungen quer durch alle Bevölkerungsschichten. In Summe, noch ohne Zuzählung der hunderttausenden Testungen von Schülerinnen und Schülern, wurden in den vergangenen acht Tagen über 1,5 Millionen Testungen in Österreich durchgeführt. Es ist klar, dass dadurch auch die statistisch erfassten Neuinfektionen zunehmen. Aber die Testungen sind derzeit in unserer Strategie der wichtigste Wellenbrecher gegen eine massive Zunahme der Infektionen aufgrund der ersten vorsichtigen Öffnungsschritte.”

