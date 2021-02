Kontaktbeamte für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Vorfallszeit: 13.02.2020 Vorfallsort: Wien

Wien (OTS) - Die Wiener Polizei setzt für den heutigen Einsatz zu den Versammlungen wieder zwei Kontaktbeamte für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein.

Kontaktbeamte:

BzI./Siak MUZIK Stefan – 0664/88182415

BzI. ENNE Lukas – 0664/88694601

Um die Beamten persönlich vorzustellen, laden wir sämtliche Medienvertreter ein, sich am 13.02.2021, um 13:00 Uhr vor dem Schweizertor in Wien 1., In der Burg einzufinden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Öffentlichkeitsarbeit weiterhin ausschließlich vom Pressesprecher wahrgenommen wird.

Hierfür steht die Telefonnummer 01/31310/72133 zur Verfügung.

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Christopher Verhnjak

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at