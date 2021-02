„IM ZENTRUM“: Justiz, Behörden, Politik – Was ist los in Österreich?

Am 14. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Pandemie hat Österreich noch immer fest im Griff. Die heftigen Debatten rund um den Kampf gegen die südafrikanische Mutation in Tirol standen am Anfang der Woche im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Abgelöst wurden sie schlagartig vom Kommissionsbericht zum Terroranschlag bis zur Hausdurchsuchung durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beim amtierenden Finanzminister Gernot Blümel. Es folgen Rücktrittsaufforderungen, Ministerklagen, Nationalratssondersitzung. Wie ist das alles zu bewerten? Wie steht es um versprochene Transparenz und entsprechende Parteienfinanzierungsgesetze? Wann wird das System der Parteispenden auf neue Beine gestellt? Wie steht es um das Justizsystem in Österreich?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 14. Februar 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Wolfgang Peschorn

Präsident der Finanzprokuratur, ehemaliger Innenminister Regierung Bierlein

Andreas Khol

ehemaliger Präsident des Nationalrates, ÖVP

Maria Berger – angefragt

ehemalige Justizministerin, SPÖ

Cornelia Koller

Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

Peter Filzmaier

Politologe

