FPÖ – Hofer: Österreich braucht eine neue Bundesregierung

Heutige Blümel-Pressekonferenz hat „dem Dreck eine Ohrfeige“ gegeben

Wien (OTS) - Nach seinem etwas verstörenden 5-Minuten-Auftritt gestern hat Finanzminister Gernot Blümel heute bei einer Pressekonferenz versucht, bekannte Vorwürfe zu entkräften. Das ist auch durch das Verteilen einer eidesstattlichen Erklärung nicht im Ansatz gelungen. Viele Fragen bleiben offen. Offenbar habe man einen ganzen Tag gebraucht, um eine löchrige Verteidigungslinie aufzubauen. Es fehlte nur noch die Behauptung, dass nie Gelder an Personenkomitees geflossen seien oder niemals nahe Verwandte von Neo-Abgeordneten Zuwendungen getätigt hätten. „Inhaltlich habe Blümel heute nicht mehr gesagt als gestern – der Medienauftritt war lediglich länger als jener am Vortag. Am Status des Finanzministers, offiziell Beschuldigter wegen Bestechung und Bestechlichkeit zu sein, ändere sich dadurch nichts. Hofer: „In Wahrheit hat die Blümel-Pressekonferenz lediglich „dem Dreck eine Ohrfeige“ gegeben.“

FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer bleibt deshalb dabei: „Plagiatsaffäre, Schredderaktionen unter falschem Namen, Diskussionen über die Befangenheit von Parlamentspräsident Sobotka als Vorsitzender im Ibiza-U-Ausschuss in der Endlosschleife, die Vertuschungsvorwürfe gegen Innenminister Nehammer zum Terroranschlag von Wien und das Handeln in der Coronakrise ohne Rücksichtnahme auf die Bundesverfassung – das Sündenregister von Schwarz-Grün auf dem Rücken Österreichs wird immer länger. Das kann der Bundespräsident beim besten Willen nicht länger ignorieren. Österreich braucht eine neue Bundesregierung.“

Am Montag wird Norbert Hofer auf Einladung Van der Bellens ein Gespräch mit dem Staatsoberhaupt führen. „Ich werde die massiven Fehlentwicklungen in der Bundesregierung klar ansprechen und die Analyse des Staatsoberhauptes anhören“, gibt Hofer einen Ausblick auf die kommende Woche.

