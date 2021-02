"Neuer Taxitarif schafft faire Rahmenbedingungen"

Stellungnahme von Taxi 40100 zum neuen Taxitarif

Wien (OTS) - Heute Freitag haben Wiens Stadtrat Peter Hanke, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, WK-Wien Präsident Walter Ruck und NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig in einer gemeinsamen Aussendung das neue Taxitarif-Modell präsentiert.

„Wir freuen uns, dass durch dieses neue Modell Wucherpreisen diverser Anbieter in Zukunft ein Riegel vorgeschoben wird“, so Taxi 40100-Geschäftsführer Andreas Hödl, der in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass manche Anbieter den Kunden teils mehrfach erhöhte Fahrpreise verrechnet haben. Und: „Durch die fairen Rahmenbedingungen, an die sich in Zukunft alle Anbieter halten müssen, wird ein Qualitätswettbewerb erst möglich. Zudem können sich Kunden darauf verlassen, dass sich ihr Fahrpreis innerhalb eines festgelegten Korridors bewegt.“

Taxi 40100 wird - wie vermutlich auch die anderen Anbieter - den Preiskorridor von bis zu minus 20 Prozent nach unten ab März im Angebot miteinbeziehen.

