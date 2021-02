NEOS zu E-Impfpass: auch natürliche Immunisierung in den E-Impfpass aufnehmen

Gerald Loacker: „Es braucht die Aufnahme der natürlichen Immunisierung nach überwundener Krankheit in den e-Impfpass sowie das Verzeichnen von positiven PCR-Tests in ELGA“

Wien (OTS) - „Eigenlob seitens des Gesundheitsministers und der Sozialversicherung ist nicht angebracht. Der E-Impfpass wurde über Jahre hinweg vor sich hergeschoben und es wäre wohl auch so weiter gegangen, wenn nicht die Corona-Pandemie ausgebrochen wäre. Anschober hätte den E-Impfpass bereits ab dem Zeitpunkt, an dem klar war, dass nur eine Impfung der Ausweg aus der Pandemie ist, ausrollen müssen. Anschober hat das leider einmal mehr verschlafen“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker nach dem Pressegespräch zur Datenerfassung durch den E-Impfpass.

Loacker erneuert seine Forderung, dass endlich auch natürliche Immunisierung und PCR Tests im E-Impfpass bzw. ELGA berücksichtigt werden: „Nach wie vor sind die PCR-Tests nicht in ELGA erfasst, nicht einmal die positiven. Zudem sind auch die COVID-Erkrankungen nicht im E-Impfpass vermerkt. Das wäre aber gerade deswegen wichtig, weil Menschen, die kürzlich erkrankt sind, nicht sofort eine Impfung brauchen und für die Zeit der knappen Impfressourcen nachgereiht werden können.“ Auch die deutsche STIKO würde davor warnen Menschen zu impfen, die kürzlich COVID hatten, weil Impfreaktionen wahrscheinlicher sind. „Wir NEOS fordern die Aufnahme der natürlichen Immunisierung nach überwundener Krankheit in den e-Impfpass, sowie das Verzeichnen von positiven PCR-Tests in ELGA“, so Loacker.

