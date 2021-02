SPÖ-Termine von 15. bis 21. Februar 2021

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 15. Februar 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent” des Bruno Kreisky Forums findet ein Online-Gespräch zum Thema „Demokratie in Afrika. Kann der Senegal ein Beispiel sein?“ mit Georg Lennkh, Vorstandsmitglied des Kreisky Forums und ehemaliger österreichischer Sonderbotschafter der Bundesregierung für Afrika, und Caroline Gudenus, ehemalige österreichische Botschafterin in mehreren afrikanischen Ländern, statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y4cc43c6.

MITTWOCH, 17. Februar 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ des Bruno Kreisky Forums findet ein Online-Gespräch von Robert Misik mit Elisabeth Scharang zu „Die neue (Ab)normalität. Unser verrücktes Leben in der pandemischen Gesellschaft“ statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y4cc43c6.

DONNERSTAG, 18. Februar 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“ des Bruno Kreisky Forums findet ein Gespräch von Gudrun Harrer mit der tunesischen Bloggerin und Journalistin Henda Chennaou zum Thema „Tunesia: Ten Years of Revolution“ statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y4cc43c6.

(Schluss) ls/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/