ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 7 von 15. Februar 2021 bis 21. Februar 2021)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 15. Februar 2021

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt an der „Eurogruppe“ teil (virtuell)

Dienstag, 16. Februar 2021

16:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Gespräch „Für uns in der Regierung. Mit uns im Gespräch“ teil (virtuell)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am „ECOFIN“ teil (virtuell)

Mittwoch, 17. Februar 2021

10:00 MEP Mag. Lukas Mandl präsentiert als Herausgeber das neue Buch „Kosovo and the EU – state of play“ gemeinsam mit MEP Andreas Schieder und Lulzim Pllana, Botschafter der Republik Kosovo in Österreich und Mitautor (virtuell)

11:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

Donnerstag, 18. Februar 2021

13:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Margarete Schramböck beim internationalen „Darwins Circle“ (Argentinierstraße 30, 1040 Wien)

18:00 BM Dr. Susanne Raab nimmt am Gespräch „Für uns in der Regierung. Mit uns im Gespräch“ teil (virtuell)

17:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der „FIIW Forschungskonferenz“ teil (virtuell)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/