Alles Walzer! Bis zu 947.000 sahen den „Opernballabend“ von ORF 2

U.a. mit „Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“ und „Stöckl.“-Spezial

Wien (OTS) - Der „Opernball“ fand auch heuer statt – wenn auch Corona-bedingt nicht im Haus am Ring, so zumindest via ORF 2 in den heimischen Wohnzimmern. 1,93 Millionen (weitester Seherkreis) waren beim Ballabend von ORF 2 – von der Highlights-Doku, über das „Stöckl.“-Spezial und „Ein echter Wiener geht nicht unter“ bis zum „Opernball“-Filmklassiker – zumindest kurz mit dabei. Allein um 20.15 Uhr ließen sich gestern, am 11. Februar 2021, bis zu 947.000 Zuseherinnen und Zuseher „Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“ vom bewährten Opernball-Team erzählen. Im Durchschnitt verfolgten 854.000 die Sendung mit Höhepunkten des Balls der Bälle aus den vergangenen Jahrzehnten – der Marktanteil lag bei 26 Prozent.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Stell dir vor es ist kein Opernball und alle gehen hin. So könnte man unsere Idee zusammenfassen, den Österreicherinnen und Österreichern ein liebgewonnenes Fernsehereignis doch zu ermöglichen. Mit Liebe zur Sache und viel Kreativität aller Beteiligten ist es gelungen, mit den ,Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt‘ bis zu knapp einer Million Zuseherinnen und Zusehern einen unbeschwerten Fernsehabend zu bereiten und das ist in Corona-Zeiten sehr viel wert.“

„Alles Walzer“ auch bei den „Seitenblicken“, „Studio 2“ und „Stöckl.“-Spezial

„Studio 2“ erreichte unter anderem mit Stargast Richard Lugner um 17.30 Uhr 450.000 Zuseherinnen und Zuseher, bei den „Seitenblicken“, die ganz im Zeichen der Wiener Staatsoper standen, waren um 20.05 Uhr 892.000 mit dabei und das „Stöckl.“-Spezial zum Opernball wollten sich um 22.30 Uhr 369.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen.

