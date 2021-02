Deutsch zu Causa Blümel: „Auftritt von Kurz-Intimus Blümel Musterbeispiel, wie ÖVP Aufklärung sabotiert“

Werden Grüne der ÖVP wieder die Stange halten?

Wien (OTS/SK) - Als „Musterbeispiel, wie die ÖVP Aufklärung und Transparenz sabotiert“ wertet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die „Erklärung“ von ÖVP-Finanzminister Blümel zu den Ermittlungen gegen ihn. „Mit dem Absondern und stetigen Wiederholen von Stehsätzen und dem Abwürgen von Fragen, werden Sie die gegen Sie erhobenen Vorwürfe jedenfalls nicht aus der Welt schaffen, Herr Noch-Finanzminister“, so Deutsch. Als „vielsagend“ sieht Deutsch den Umstand, dass der enge Kurz-Vertraute Blümel die Flucht vor den Fragen der JournalistInnen ergriffen hat. „Der türkise Finanzminister kann nicht ewig davonlaufen. In der von SPÖ, FPÖ und Neos beantragten Sondersitzung wird sich Blümel den Fragen der Abgeordneten zu stellen haben. Und er hat dem Parlament, aber auch der Bevölkerung Rede und Antwort zu stehen“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Interessant wird auch das Verhalten der Grünen im Parlament sein. In Sonntagsreden behaupten die Grünen ja gern, sie wären die großen Kämpfer gegen Korruption und für Transparenz. Aber wie immer, wenn es drauf ankommt, werden sie schweigsam. Die Sondersitzung im Parlament wird eine Nagelprobe für die Kogler-Partei: Zu befürchten ist, dass die Grünen wie schon beim brutalen Kinderabschieben durch ÖVP-Innenminister Nehammer, wieder umfallen und der Kurz-ÖVP und ihrem rücktrittsreifen Finanzminister wieder die Stange halten“, so Deutsch. (Schluss) mb/ls

