„#WeAreMusical: TALK TIME“: VBW STARTEN NEUE ONLINE-MUSICAL-TALKREIHE

CATS-Stars im ganz persönlichen Interview mit dem Intendanten

Wien (OTS) - Die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien startet heute ein ganz neues, eigens konzipiertes Musical-Talkformat auf ihren digitalen Kanälen. Intendant Christian Struppeck lädt die HauptdarstellerInnen aus CATS zum individuellen Gespräch auf die Bühne des Ronacher. Die neue Online-Reihe „#WeAreMusical: Talk Time" gibt einen ungewöhnlich privaten Einblick in das Leben der Stars in Zeiten von Lockdowns und geschlossenen Theatern. Zum Abschluss singt jeder Gast in intimer musikalischer Atmosphäre eine ganz persönliche Version seines Lieblings-VBW-Musicalsongs.

Den Anfang der Reihe macht „Rum Tum Tugger"-Darsteller Dominik Hees, in den weiteren Folgen mit dabei sind u.a. Ana Milva Gomes, Barbara Obermeier, Felix Martin, Carin Filipčić u.v.m.

Die erste Folge „#WeAreMusical: Talk Time – der Musical Talk" ist heute ab 18:00 Uhr auf allen Social Media Kanälen von Musical Vienna und auf www.musicalvienna.at zu sehen, jede Woche wird eine neue Folge veröffentlicht.

Intendant Christian Struppeck: „Mit unserer neuen Online Musical-Talkreihe ‚#WeAreMusical: Talk Time‘ möchten wir auch in Zeiten, in denen die Theater leider noch immer geschlossen bleiben müssen, unsere Stars ins Rampenlicht holen. Im Ronacher, wo aktuell eigentlich das Erfolgsmusical CATS zu sehen wäre, bitte ich sie zum ganz privaten Gespräch darüber, wie sie die letzten Monate erlebt haben und was sie persönlich bewegt. Wir wollen damit unseren Künstlerinnen und Künstlern trotz COVID-19-bedingter Spielpause eine Bühne geben und unserem Publikum auf diesem Wege einen Hauch Theaterluft direkt nach Hause bringen."

#WeAreMusical: Talk Time – der Musical Talk

Ab sofort jeden Freitag eine neue Folge auf allen Social Media Kanälen von Musical Vienna sowie unter www.musicalvienna.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a (FH) Monika Bjelik

Vereinigte Bühnen Wien

Leitung Kommunikation Musical

Telefon: +43 1 588 30 1513

E-Mail: monika.bjelik @ vbw.at

www.musicalvienna.at