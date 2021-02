Grüne Wien/Spielmann zu One Billion Rising: Männergewalt gegen Frauen* und Mädchen geht uns alle an

Förderung von One Billion Rising muss auch in Wien sichergestellt werden

Wien (OTS) - „Die COVD-19-Krise hat wie ein Brennglas vorhandene Probleme verstärkt. Wir haben ein Männerproblem mit steigender Gewalt gegen Frauen* und Mädchen. Diese Gewalt hat viele Formen: Angefangen bei struktureller Gewalt, bei der ungleichen Verteilung von Einkommen, Vermögen und bezahlter und unbezahlter Arbeit, bis hin zu psychischer und physischer Gewalt, wie etwa häusliche und sexualisierte Gewalt. Gerade im Bereich Gewaltschutz besteht in Wien seit der neuen Stadtregierung akuter Handlungsbedarf. Es ist eine Schande, dass Rot-Pink gerade im Krisenjahr 2021 etwa eine halbe Million Euro im Bereich der Förderungen von Frauenberatungsstellen kürzt", so Gemeinderätin Viktoria Spielmann anlässlich des Internationalen Aktionstages gegen Gewalt an Frauen „One Billion Rising“ (OBRA) am 14. Februar.



"Der 14. Februar muss der Anstoß für Rot-Pink sein, das Budget für alle Frauen- und Mädchenberatungsstellen wieder zu erhöhen. So wie auch unter Rot-Grün. Was für Wirtschaftsförderungen möglich ist, sollte auch für die Sicherheit und Gesundheit von Wiener*innen selbstverständlich sein. Alle unsere Anträge dazu wurden von Rot-Pink bisher aber abgelehnt“, so Spielmann.

One Billion Rising Vienna (OBRA) setzt unter dem Motto "Rise for Women, Rising Garden" - auf eine interaktive Online Veranstaltung mit Akteur*innen aus vielen Städten und Gemeinden. "Wien kann sich glücklich schätzen mit OBRA Vienna diese europäischen Pionier*innen in der Stadt zu haben. Diese Wertschätzung muss sich auch in einer nachhaltigen, kontinuierlichen Basisförderung durch die Stadt Wien ausdrücken. Wir Grüne Wien unterstützen One Billion Rising und rufen zur Beteiligung auf“, so Spielmann.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at