„Bürgeranwalt“: Chaos bei Quarantäne-Bescheiden?

Am 13. Februar um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 13. Februar 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Chaos bei Quarantäne-Bescheiden?

Die Beschwerden über die Vorgangsweise der Behörden bei Absonderungsbescheiden für Covid-positive Personen häufen sich: Sie kämen zu spät, seien zu ungenau, unverständlich, undurchsichtig, heißt es. Volksanwalt Bernhard Achitz fordert eine rasche, klare, bundeseinheitliche Vollziehung.

Nachgefragt: MS-krank und aufs Auto angewiesen – warum werden Frau G. soziale Leistungen verweigert?

Frau G. ist an Multipler Sklerose erkrankt, in ihrer Mobilität stark eingeschränkt und auf ihr Auto angewiesen. Um Erleichterungen beim Parken in Anspruch nehmen zu können, beantragte sie mehrfach beim Sozialministeriumservice die Eintragung der „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“ in ihren Behindertenausweis – doch vergeblich. Nach einer Diskussion im „Bürgeranwalt“-Studio gibt es erfreuliche Nachrichten für Frau G.

Neue Wohnungen – nur „geschminkte Leichen“?

Käufer von angeblich generalsanierten Wohnungen in Wien sprechen von zahlreichen Mängeln in ihren Wohnungen: Von feuchten Wänden, Schimmel, abbröckelnder Fassade, falschen Energieausweisen etc. Sie hätten „geschminkte Leichen“ gekauft, ärgern sie sich. Werden sie auf den Kosten für die Sanierung des Wohnhauses sitzenbleiben? Die Verkäuferin der Wohnungen, eine Immobilienentwicklungs GmbH, ist, nachdem sie den Kaufpreis kassiert hatte, in Konkurs gegangen.

