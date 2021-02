Andreas Schieder und Markus Vogl gratulieren österreichischen Projekten zum EU-BürgerInnenpreis 2020

Integrationszentrum „Paraplü“ und Online-Medium „Euro Babble“ aus Österreich erhalten Auszeichnung

Wien (OTS/SK) - Heute wurden die PreisträgerInnen des Europäischen BürgerInnenpreises 2020 bekanntgegeben. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder war Mitglied der österreichischen Jury und gratuliert den österreichischen PreisträgerInnen, dem Integrationszentrum „Paraplü“ der Caritas in Steyr und dem Online-Medium „Euro Babble“. „Die EU wird erst durch das Engagement ihrer BürgerInnen lebendig. Der EU-BürgerInnenpreis ehrt jedes Jahr besonderes europäisches Engagement für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Einsatz für EU-Grundrechte. Diesem Anspruch werden die diesjährigen Preisträger voll und ganz gerecht, ich gratuliere herzlich!“ Der neue SPÖ-Vizebürgermeister in Steyr, Markus Vogl, schließt sich den Glückwünschen an: "Das Integrationszentrum Paraplü leistet einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen in Steyr. Als Ort des Zusammenkommens - unabhängig von Herkunft und sozialem Status - macht es auch den europäischen Gedanken in unserer Stadt greifbar." ****

Einreichungen für den Europäischen BürgerInnenpreis 2021 sind noch bis 15. April 2021 möglich, alle notwendigen Informationen sind online abrufbar: https://bit.ly/374QBRi

