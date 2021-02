ORF III am Wochenende: Peter-Alexander-Festspiele zum zehnten Todestag mit Gala aus dem ORF RadioKulturhaus

Außerdem: Porträt „Peter Alexander. Unvergessen“ im dreiteiligen „zeit.geschichte“-Abend; tagsüber Filmschwerpunkt

Wien (OTS) - Am Wochenende feiert ORF III Kultur und Information mit Peter Alexander eine der schillerndsten Persönlichkeiten der österreichischen Unterhaltungsindustrie. Anlässlich des zehnten Todestags des Entertainers stehen im Rahmen eines umfassenden ORF-Schwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) wahre Peter-Alexander-Festspiele auf dem Programm von ORF III. So ist am Samstag, dem 13. Februar 2021, im Hauptabend das Porträt „Peter Alexander. Unvergessen“ zu sehen. Am Sonntag, dem 14. Februar, zeigt ORF III tagsüber u. a. vier Filmklassiker mit dem Ausnahmekünstler, ehe Peter Fässlacher im Hauptabend „Die Peter-Alexander-Gala“ präsentiert. Darin performt Norbert Oberhauser die beliebtesten Peter-Alexander-Melodien, während prominente Freunde und Wegbegleiter auf die erfolgreiche Karriere und das bewegte Leben des Publikumslieblings zurückblicken.

Samstag, 13. Februar

Am Samstag präsentiert sich der „zeit.geschichte“-Abend ab 20.15 Uhr im Zeichen von Peter Alexander und TV-Größen, die dem Jahrhundert-Entertainer eng verbunden waren: Den Anfang macht das von Wolfram Winkler gestaltete und von Otto Retzer präsentierte „ORF-Legenden“-Porträt „Peter Alexander. Unvergessen“. Beruflich bot der Publikumsliebling in seinen Shows und Filmen stets ein klares Image, doch den privaten Peter Alexander bekam die Öffentlichkeit zeit seines Lebens kaum zu sehen. In diesem Film zeichnet Wolfram Winkler das Leben und die Karriere seines Freundes nach. Zu Wort melden sich u. a. Harald Serafin, Georg Markus, Waltraut Haas, Karl Merkatz, Angelika Spiehs, Peter Weck, Marianne Mendt und Ottfried Fischer. Fotos, Filmausschnitte und Archivmaterial unterstreichen das Ausnahmetalent des Stars und erzählen auch über Peter Alexanders Beziehung zu seiner Ehefrau und seine letzten Jahre abseits des Rampenlichts. Anschließend folgen die Dokus „ORF Legenden – Gunther Philipp“ (21.00 Uhr) und „Fernsehlegenden – Vico Torriani“ (21.50 Uhr).

Sonntag, 14. Februar

Am Sonntagmorgen überträgt „ORF III LIVE“ den „Evangelischen Gottesdienst aus der Martin-Luther-Kirche in Linz“ (10.00 Uhr), bevor anschließend ab 11.00 Uhr der Peter-Alexander-Schwerpunkt mit vier Filmklassikern und einer Operettenverfilmung fortgesetzt wird: Den Anfang macht Géza von Cziffras 1958 entstandene Komödie „So ein Millionär hat’s schwer“ (11.10 Uhr) mit Peter Alexander und Heinz Erhardt. Danach folgen Werner Jacobs’ „Hilfe, meine Braut klaut“ (12.35 Uhr) aus dem Jahr 1964 mit Peter Alexander und Cornelia Froboess sowie das Dacapo „Die Lümmel von der ersten Bank – Zum Teufel mit der Penne“ (14.15 Uhr). Anschließend zeigt ORF III Werner Jacobs’ Komödienklassiker „Im weißen Rössl“ (15.55 Uhr) aus dem Jahr 1960 mit Peter Alexander und Waltraut Haas. Im Rahmen der anschließenden Reihe „Operette sich wer kann“ ist Franz Josef Gottliebs Verfilmung der gleichnamigen Operette „Saison in Salzburg“ (17.35 Uhr) von Fred Raymond aus dem Jahr 1961 mit Gunther Philipp und Peter Vogel an Alexanders Seite zu sehen. Im Vorabend wartet außerdem das Dacapo des Porträts „Peter Alexander. Unvergessen“ (19.20 Uhr).

Als Höhepunkt der Peter-Alexander-Festspiele präsentiert ORF III im Hauptabend „Die Peter-Alexander-Gala“ (20.15 Uhr) aus dem ORF RadioKulturhaus. Über Jahrzehnte spielte sich der Ausnahmekünstler mit seinen vielen Talenten in die Herzen eines Millionenpublikums:

mit Chansons, Wiener Liedern, Operettenmelodien, Gags und Parodien. Zum heurigen zehnten Todestag zeigt ORF III eine Tribute-Show. Darin lässt ORF-Moderator und Sänger Norbert Oberhauser die beliebtesten Peter-Alexander-Melodien neu erklingen – begleitet von der Pepe Allstar Band. Außerdem lädt Gala-Präsentator Peter Fässlacher Freunde und Wegbegleiter von Peter Alexander ein, die sich an den Star erinnern, darunter u. a. Marianne Mendt, Georg Markus, Eva Kresic, Herbert Fechter und Günther Huber.

Nach einem Dacapo von „Im Weißen Rössl“ (21.25 Uhr) lässt ORF III den Abend mit neun Ausgaben der legendären „Valentinaden“ (ab 23.10 Uhr) mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt ausklingen.

