Campaigning Bureau stellt Weichen für nächste Wachstums-Etappe

Stefanie Winkler-Schloffer und Lukas Holter neu in Geschäftsführung

Unternehmen verfolgen ähnliche Ziele wie die Politik: Beide wollen treue Anhängerschaft - ob Kunden oder Mitarbeiter. Konsumenten treffen jeden Tag eine Wahl für ein Produkt, eine Marke oder einen Anbieter. Und Mitarbeiter arbeiten lieber dort, wo sie sich zugehörig fühlen. Genau dieses Gefühl des ‘dabei-Seins’ schaffen wir in unseren Kampagnen Stefanie Winkler-Schloffer, Geschäftsführung 1/7

Menschen folgen und kaufen Überzeugungen, egal ob am Ladentisch, in der Wahlzelle oder Online. Überzeugungen verkauft man aber nicht wie eine Packung Milch. Bindung entsteht erst über Bedeutung und Beteiligung. Und genau das ist unser Spielfeld. Philipp Maderthaner, Gründer und Geschäftsführung 2/7

Spätestens seit der Kampagne für Sebastian Kurz 2017 ist klar, dass politische Bewegungen heute mehr tun können und müssen, als Mitglieder und Funktionäre zu mobilisieren, nämlich Menschen bewegen. Hier stehen wir für einen einzigartigen Ansatz. Diese Expertise dürfen wir zunehmend international einbringen Lukas Holter, Geschäftsführung 3/7

Das Interesse an unserem Ansatz ist ungebrochen Stefanie Winkler-Schloffer, Geschäftsführung 4/7

Neben Home-Office haben wir nun auch ein Office-Home, wo wir besonders auf Wohlfühl-Atmosphäre und ein inspirierendes Arbeitsumfeld geachtet haben. Ein wenig fühlt man sich hier wie im Hotel Philipp Maderthaner, Gründer und Geschäftsführung 5/7

Wachstum alleine ist uns als Ziel zu wenig. Wir wollen gleichzeitig bester Arbeitsplatz und Arbeitgeber sein. Philipp Maderthaner, Gründer und Geschäftsführung 6/7

Ich freue mich, dass wir mit Stefanie Winkler-Schloffer eine beeindruckende Frau an der Spitze der Geschäftsführung haben, die unser Corporate-Portfolio in völlig neue Höhen entwickelt hat. Neben ihr verantwortet Lukas Holter, ein wahrlich brillanter Kopf und Stratege, als Geschäftsführer unseren Politik-Bereich, der als Teil unserer DNA vor allem international stark im Wachsen begriffen ist. Beide haben das Unternehmen schon in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt Philipp Maderthaner, Gründer und Geschäftsführung 7/7

Wien (OTS) - Nach dem Umzug ins THE ICON VIENNA und damit verbundener räumlicher Expansion, setzt man im Campaigning Bureau nun weitere Schritte für die nächste Wachstums-Etappe. Mit Februar 2021 erhält das Unternehmen zwei neue Geschäftsführer: Stefanie Winkler-Schloffer für den Corporate-Bereich und Lukas Holter für den Bereich Politik. Zusammen mit Gründer und Unternehmer Philipp Maderthaner, der weiterhin als Visionär und Impulsgeber agiert, formen sie die neue Unternehmensspitze. “ Ich freue mich, dass wir mit Stefanie Winkler-Schloffer eine beeindruckende Frau an der Spitze der Geschäftsführung haben, die unser Corporate-Portfolio in völlig neue Höhen entwickelt hat. Neben ihr verantwortet Lukas Holter, ein wahrlich brillanter Kopf und Stratege, als Geschäftsführer unseren Politik-Bereich, der als Teil unserer DNA vor allem international stark im Wachsen begriffen ist. Beide haben das Unternehmen schon in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt ”, freut sich Philipp Maderthaner.

Dass das Unternehmen mit seinen knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz mittlerweile überwiegender Corporate-Klientel vorrangig für seine Wahlkampf-Tätigkeiten bekannt ist, sei für die weitere Expansion kein Nachteil. Im Gegenteil, ist Stefanie Winkler-Schloffer überzeugt: “ Unternehmen verfolgen ähnliche Ziele wie die Politik: Beide wollen treue Anhängerschaft - ob Kunden oder Mitarbeiter. Konsumenten treffen jeden Tag eine Wahl für ein Produkt, eine Marke oder einen Anbieter. Und Mitarbeiter arbeiten lieber dort, wo sie sich zugehörig fühlen. Genau dieses Gefühl des ‘dabei-Seins’ schaffen wir in unseren Kampagnen ”. Die heute 31-jährige ist bereits seit 2013 im Campaigning Bureau tätig und kennt daher die Bedürfnisse und Anforderungen der Branche genau. Die Kundenliste ist lang und prominent, wie das vielseitige Kundenportfolio zeigt: Von Lebensmittelhandel (REWE & Ja! Natürlich), über die Automobilbranche (Mazda), zu Hygieneprodukten (Oral B) und Bank-/Kreditwesen (Diners Club), hin zu Sozialdienstleistern (Hilfswerk Österreich) oder Vereinen (Sporthilfe). Gerade im letzten Jahr wurde das Engagement im pro bono Bereich stark ausgebaut. Unterstützt werden neben der Sporthilfe auch das Rote Kreuz und die Schwarzenegger Climate Initiative.

Das Erfolgsrezept des Campaigning Bureau hat sich dabei über all die Jahre nicht verändert, weiß Gründer Maderthaner: „ Menschen folgen und kaufen Überzeugungen, egal ob am Ladentisch, in der Wahlzelle oder Online. Überzeugungen verkauft man aber nicht wie eine Packung Milch. Bindung entsteht erst über Bedeutung und Beteiligung. Und genau das ist unser Spielfeld. ”

Entstanden sei dieser Ansatz, inspiriert von US-Grassroots-Bewegungen, in der Politik. Diese sei heute zwar der deutlich kleinere Teil des Geschäfts, aber “immer noch ein wichtiger Teil unserer DNA”, wie Lukas Holter betont. “ Spätestens seit der Kampagne für Sebastian Kurz 2017 ist klar, dass politische Bewegungen heute mehr tun können und müssen, als Mitglieder und Funktionäre zu mobilisieren, nämlich Menschen bewegen. Hier stehen wir für einen einzigartigen Ansatz. Diese Expertise dürfen wir zunehmend international einbringen ”, verweist Holter unter anderem auf Projekte in Deutschland. Der 28-jährige Oberösterreicher ist seit 2014 im Campaigning Bureau und hat, an der Seite von Maderthaner, beide Kurz-Wahlkämpfe bestritten. Unter seiner Verantwortung wird auch der 2018 gegründete Berliner Standort bis Jahresende deutlich ausgebaut.

Neuer Standort in Wien

Für die künftige Entwicklung gehen beide Geschäftsführer trotz herausfordernder Gesamtwirtschaftslage von positiven Vorzeichen aus: “ Das Interesse an unserem Ansatz ist ungebrochen ”. Dementsprechend wurde auch räumlich der notwendige Rahmen für die weitere Expansion geschaffen. Nachdem der bisherige Standort im ersten Wiener Gemeindebezirk aus allen Nähten platzte, sicherte man sich mit dem 21. Stockwerk im THE ICON VIENNA ausreichend Fläche für die nächsten Schritte. Anfang Februar wurde der neue Standort mit 80 Arbeitsplätzen in Betrieb genommen und soll bis Anfang 2022 auf eine Kapazität von 107 Arbeitsplätzen auf 1.700 Quadratmetern ausgebaut werden. Bezogen wurde das Bureau mit der von Maderthaner 2019 gegründeten Schwesterfirma Business Gladiators und der Software-Sparte des Unternehmens. “ Neben Home-Office haben wir nun auch ein Office-Home, wo wir besonders auf Wohlfühl-Atmosphäre und ein inspirierendes Arbeitsumfeld geachtet haben. Ein wenig fühlt man sich hier wie im Hotel ”, freut sich Maderthaner: “ Wachstum alleine ist uns als Ziel zu wenig. Wir wollen gleichzeitig bester Arbeitsplatz und Arbeitgeber sein. ”

Rückfragen & Kontakt:

Schütze Positionierung GmbH

Irene Makovec

Consultant

+43 660 1414118

im @ schuetze.at