Projekte „Paraplü“ und „Euro Babble“ erhalten den Europäischen Bürgerpreis 2021

Integrationsprojekt „Paraplü“ und pan-europäisches Online-Medium „Euro Babble“ werden vom Europäischen Parlament für ihr Engagement ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der Bürgerpreis des Europäischen Parlaments zeichnet seit 2008 außergewöhnliches Engagement für ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine bessere Integration in der EU aus. 2021 werden die Projekte „Paraplü“ und „Euro Babble“ ausgezeichnet.



Das Integrationszentrum "Paraplü" der oberösterreichischen Caritas in Steyr ist seit 25 Jahren - bildlich gesprochen - der Schirm, unter dem alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität oder Religion Platz haben. Paraplü entstand aus einer ehrenamtlichen Initiative Anfang der 1990er Jahre, als viele Menschen aus dem Krisengebiet des Balkans nach Steyr kamen.

Mag.a Evelina Glöckner, Leiterin der Abteilung Integration der Caritas OÖ, hebt die integrative Bedeutung des Projekts hervor: „Wir freuen uns über die Auszeichnung und dass unsere Bemühungen, ein besseres gegenseitiges Verständnis von Menschen unterschiedlicher Herkunft zu fördern, Anerkennung finden. Nicht nur die MitarbeiterInnen, sondern auch die zahlreichen Ehrenamtlichen tragen seit 25 Jahren mit ihrem Engagement dazu bei, dass ein friedliches Zusammenleben – unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religion – in Steyr gefördert wird. Als Ort der Begegnung und Bildung leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aller in Steyr lebenden Menschen und stellen somit eine wichtige Schaltstelle für ein gelungenes Miteinander dar."

Mehr Informationen zu Paraplü:

https://www.paraplue-steyr.at/





Euro Babble ist ein Online-Medium der jungen Projektentwicklungsplattform "European Future Forum". Es berichtet in mehreren Sprachen über europäische Kultur und Politik und wird von Freiwilligen geschrieben bzw. übersetzt.

„Euro Babble war 2016 nicht viel mehr als eine Idee zweier Studienkollegen in London. Im Jahr 2020 haben wir ein Online-Magazin das alle Inhalte zwischen 8 Sprachen übersetzt und über 35.000 Leserinnen und Leser weltweit und in jedem Europäischen Land erreicht hat. Wir haben lange und hart an diesem Projekt gearbeitet und sind zutiefst gerührt und geehrt, dass wir nun gleich zweifach in einem Jahr ausgezeichnet wurden. Der Europäische BürgerInnenpreis ist für uns die höchste Auszeichnung und spendet uns die weitere Kraft und Motivation, die wir benötigen, um unser Projekt noch weiter auszubauen und noch viel mehr Menschen in Europa zu erreichen und miteinander zu verbinden.“, freut sich Co-initiator Dominik Kirchdorfer über die Auszeichnung.



Mehr Informationen zu Eurobabble:

https://euro-babble.eu/de/

