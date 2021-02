Toto: Doppeljackpot am Wochenende – 20.000 Euro warten

2 Zwölfer zu je rund 1.300 Euro und Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 6A gab es erneut keinen Dreizehner, sodass in der nächsten Runde am Wochenende ein Doppeljackpot zur Ausspielung kommt. Dabei wird es um rund 20.000 Euro gehen.

Zwei Spielteilnehmern glückte ein Zwölfer und damit ein Gewinn von mehr als 1.300 Euro. Ein Niederösterreicher kam dabei mit dem System 1012 zum Erfolg, er scheiterte an Spiel 15 (Unentschieden zwischen Hull City und Lincoln City). Ein win2day-User war mit dem Systemspiel-Programm „System Champion“ erfolgreich, ihm fehlte lediglich der richtige Tipp bei Spiel 13 (Heimniederlage des FC Reading gegen FC Brentford) zum Dreizehner.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse. Daher heißt es Jackpot in den ersten beiden Rängen, wobei die Gewinnsumme für fünf richtige Ergebnisse die 50.000-Euro-Marke überschreiten wird.

Annahmeschluss für die Runde 6B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 6A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 12.598,48 - 20.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.343,60 35 Elfer zu je EUR 17,00 217 Zehner zu je EUR 5,20 332 5er Bonus zu je EUR 1,40

Der richtige Tipp: 1 E1 1 X 1 / 2 1 X 2 2 1 2 2 2 X 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 48.393,36 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 703,68 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 219,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 142.763,20

Torwette-Resultate: 1:0 E+:0 +:1 0:0 +:1

