Schramböck: Gütesiegel „equalitA“ für ÖBB

Frauenförderung für Fairness in der Wirtschaft - Equal-Pay-Gütesiegel für innerbetriebliche Frauenförderung des BMDW

Wien (OTS/BMDW) - „Die Förderung des Potenzials von Frauen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Begegnung des Fachkräftemangels und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich. Frauenförderung ist mir deshalb als Wirtschaftsministerin ein besonderes Anliegen. Daher zeichnen wir mit unserem Equal-Pay-Gütesiegel „equalitA“ Unternehmen aus, die Frauen innerbetrieblich fördern, für Geschlechtergerechtigkeit sorgen, Frauenkarrieren sichtbar machen und damit sowohl im eigenen Unternehmen als auch darüber hinaus die berufliche Gleichstellung beider Geschlechter unterstützen.“, erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck anlässlich der Überreichung des Gütesiegels „equlitA“ an die ÖBB - Österreichische Bundesbahnen-Holding AG. „Die ÖBB waren unter den ersten Einreichungen für das Gütesiegel, haben ein Projekt zur „Wirksamkeit in Bezug auf Gleichstellung“ eingereicht und in allen Kategorien ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt“, zeigt sich Schramböck erfreut.

Frauenministerin Susanne Raab wies bei der Übergabe der Auszeichnung auf das besondere Engagement der ÖBB in Sachen Frauenförderung hin:

„Mit eigenen Weiterbildungsprogrammen und Coaching-Angeboten sowie einem betriebsnahen MINT-Kindergarten setzt die ÖBB einen starken Fokus auf die Förderung von Frauenkarrieren. Auch die umfassenden Maßnahmen zur Förderung von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden bereits mehrfach prämiert.“ Sie freue sich daher, dass die ÖBB als Vorbild in der Gleichstellung von Frauen und Männern vor den Vorhang geholt werden können. „Denn dass Frauen in allen Lebensbereichen und natürlich auch in der Arbeitswelt gleichberechtigt mitgestalten können, ist mir ein zentrales Anliegen“, betont die Frauenministerin.

„Mir persönlich ist Diversität ein extrem wichtiges Anliegen. Sie bereichert das Unternehmen und macht uns als ÖBB auch immer besser, immer vielfältiger, immer kreativer – vor allem in der Kundenorientierung. Daher freue ich mich, dass wir mit dem Gütesiegel eualitA ausgezeichnet wurden“, zeigt sich Andreas Matthä, CEO der ÖBB Holding AG erfreut und ergänzt, „Im Wesentlichen fokussieren wir uns auf zwei Schwerpunkte, um bei Gender Diversity voran zu kommen: Wir wollen mehr Frauen über alle Job-Felder hinweg einstellen und sie zweitens gezielt für die Führung auszubilden. Je mehr Frauen ins Unternehmen einsteigen, umso breiter ist auch die Chance für entsprechende Karriereverläufe.“

Das Gütesiegel „equalitA“

Mit dem 2020 geschaffenen Gütesiegel „equalitA“ für innerbetriebliche Frauenförderung werden Unternehmen ausgezeichnet, die aktiv an der Gleichstellung von Frauen und Männern arbeiten. Das zeigt sich dadurch, dass solche Betriebe für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb des Betriebes sorgen, Frauenkarrieren fördern und sichtbar machen. Ausgezeichnete Unternehmen unterstützen die berufliche Gleichstellung beider Geschlechter im eigenen Unternehmen als auch darüber hinaus. Das Logo des Gütesiegels kann im Unternehmen und auf der unternehmenseigenen Homepage veröffentlicht werden und ist für drei Jahre gültig.

„Mit diesem Gütesiegel für Unternehmen setzen wir ein Zeichen für Chancengerechtigkeit, Gleichstellung und Fairness in der Wirtschaft“, so Schramböck und Raab.

