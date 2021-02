„Heimat Fremde Heimat“: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit

Außerdem am 14. Februar um 13.30 Uhr in ORF 2: „Weitblicke“ mit Robert Palfrader und ein grenzüberschreitendes Musikprojekt

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 14. Februar 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit

Die Stärken und vermeintlichen Schwächen von Demokratie werden in Zeiten der Pandemie wieder einmal einem großen Test unterzogen. Weltweit geraten Demokratien durch Fanatiker/innen und Verschwörungstheoretiker/innen in Bedrängnis. Dass die Demokratie nicht immer geschätzt und sie als selbstverständlich erachtet wird, wird von Menschen, die ihr Leben in einer Diktatur verbrachten, nicht verstanden. Österreicher/innen mit russischen, iranischen und griechischen Wurzeln – darunter Regisseur Arash T. Riahi – erörtern, was Demokratien noch vertragen und ab wann sie ins Wanken geraten. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Grenzüberschreitendes Musikprojekt

Tiffany Okpurukhre ist 16 Jahre alt. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind für die Afro-Österreicherin an der Tagesordnung. Die Schülerin singt von Kindesbeinen an und hat darin ihre Ausdrucksform für ihre Gefühle gefunden. Nun ist zwischen Nigeria und Österreich ein Musikprojekt entstanden. Im Lied „Light“ singen der Musiker Solospino und Tiffany für ein friedliches Miteinander. Ajda Sticker berichtet.

„Weitblicke“ mit Robert Palfrader

Robert Palfrader, ehemaliger Wirt, Kabarettist und Schauspieler, kann sich als Liebling der Nation einiges erlauben. Palfrader verpackt unliebsame Wahrheiten über Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hass und Neid so, dass sie sein Publikum mit einem Lachen annehmen kann. In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Kabarettist programmatisch mit seiner Herkunft beschäftigt. In der Sendereihe „Weitblicke“ erzählt er Sabina Zwitter von seinen ladinischen Wurzeln. Generell ist für Palfrader der Erhalt von Minderheitenkulturen und -sprachen von großer Wichtigkeit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at