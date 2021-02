Maschinenring: 120 verfügbare Jobs am Bau

Linz an der Donau (OTS) - Aktuell lassen neue Höchststände der Arbeitslosenzahlen aufhorchen: Im Jänner waren 535.470*) Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, oder befanden sich in Schulung. Im Branchenvergleich ist, neben Tourismus und Handel, der Bausektor mit einem Zuwachs von 8.095*) Personen zum Vergleichsmonat Jänner 2020 stark betroffen. Bei der Maschinenring Personal und Service eGen (kurz MRPS), hier wurden 2020 28,1 Prozent des Unternehmensumsatzes im Baubereich generiert, zeigen die Zahlen allerdings ein völlig anderes Bild.

"Wir suchen in ganz Österreich nach Fach- und Hilfskräften, verstärkt für den Bau, der gerade im Frühjahr wieder richtig anzieht," erzählt Mag. Gertraud Weigl, Bundesgeschäftsführerin Maschinenring und Geschäftsführerin der Leasing-Sparte. " Ganz aktuell haben unsere Personalberater im Leasing über 567 Stellen zu besetzen, gut ein Fünftel davon in der Baubranche (120). Aber auch in anderen Wirtschaftssparten tut sich einiges. Täglich kommen auf unserer Plattform maschinenring-jobs.at neue Stellenangebote hinzu."

"Viele Arbeitnehmer/innen haben die Option Personalleasing allerdings gar nicht auf dem Schirm," ergänzt Gerhard Rieß, Vorstandsvorsitzender der MRPS. " Gerade jetzt sind viele Arbeitnehmer/innen gezwungen, sich neu zu orientieren. Personalleasing ist eine gute Option, die Sicherheit und Flexibilität miteinander vereint. Bewerber wissen oft nicht, dass neben dem erlernten Beruf auch die Zusatz-Fähigkeiten und persönlichen Interessen am Jobmarkt zählen und die Chancen oft deutlich erhöhen. Unsere Personalberater/innen nehmen sich Zeit und zeigen Bewerber/innen auf, was alles möglich ist. Über 260 Jobprofile stehen für Arbeitssuchende zur Auswahl. Am Bausektor suchen wir beispielsweise Maurer/innen, Dachdecker/innen oder Zimmerer/innen" , so Rieß.

Großer Jobmarkt, viele Chancen

In Österreich ist jeder 50. unselbstständige Erwerbstätige ein/e Zeitarbeiter/in. Mit einem Jahresumsatz von vier Milliarden Euro gilt die jeweilige Marktlage der Zeitarbeitsbranche vielfach als Konjunkturbarometer und Richtwert für andere Branchen. Mit dem 2019 erwirtschafteten Jahresumsatz von 76,4 Mio. Euro gehört die MRPS zu den umsatzstärksten Zeitarbeitsfirmen Österreichs und ist laut Interconnection Studie “IC Market Tracking Zeitarbeit in Österreich 2020“ auch nach Anzahl der Beschäftigten auf dem Spitzenplatz zwei der Leasingunternehmen. Viele der Arbeitnehmer/innen sind seit zehn oder mehr Jahren für das Unternehmen im Einsatz und lehnen Übernahmeangebote von Kunden kategorisch ab.

Starke Bindung und Sicherheit

Diese Unternehmenstreue sieht die Geschäftsleitung als Vertrauensbeweis und zahlt sie mit Engagement und vollem Einsatz zurück. Während der Pandemie war und ist es vorrangig, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. "In der Branche haben wir den Ruf, ein sicherer und stabiler Arbeitgeber zu sein. 60 Prozent der neuen Mitarbeiter/innen kommen auf Empfehlung unserer Arbeitnehmer/innen zu uns. Die Förderung der Mitarbeiter/innen hat in der MRPS Priorität. Egal ob berufliche Umorientierung oder Zusatzausbildungen für neue Einsätze, Möglichkeiten zu Aus- und Weiterbildung sind die Voraussetzung für viele Überlassungen. Unser Personal hat den besten Ruf, das soll auch so bleiben" , so Gertraud Weigl. Klein- und Mittel-Unternehmen, sowie große Firmen verlassen sich auf den Big-Player der Branche. Aktuell sind die Personalleasing-Profis in den über 60 österreichweit verteilten Vertriebseinheiten auf der Suche nach weiterem Top-Personal, für das die MRPS bei Kunden und Partnern bekannt ist.

Alle freien Jobs unter: www.maschinenring-jobs.at.

