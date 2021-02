Ausgezeichneter Arbeitgeber: Novartis ist “Top Employer 2021”

Novartis Pharma und Novartis Oncology am Standort Wien erneut vom Top Employer Institute ausgezeichnet

Umbrüche in der Arbeitswelt dank Unternehmenskultur hervorragend bewältigt

Vielfältige Initiativen machen Novartis zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der pharmazeutischen Industrie in Österreich

Wir freuen uns, als Novartis Pharma GmbH auch 2021 als ‚Top Employer‘ zertifiziert zu sein“, so die beiden Geschäftsführerinnen Shirley Gil Parrado und Tuba Albayrak. Die jährliche internationale Untersuchung, die vom Top Employers Institute durchgeführt wird, identifiziert führende Arbeitgeber: Unternehmen, die exzellente Mitarbeiterbedingungen bieten, Talente auf allen Ebenen des Unternehmens fördern und entwickeln und die ständig daran arbeiten, den Umgang mit ihren Mitarbeitenden weiter zu verbessern.

„Besonders stolz macht mich, dass wir unser Rating im Bereich Unternehmenskultur erneut verbessern konnten“, sagt Dr. Shirley Gil Parrado, General Manager Novartis Pharma Wien. Das vergangene Jahr habe nicht nur im Privatleben, sondern ganz besonders in der Arbeitswelt große Veränderung mit sich gebracht. „Als Novartis Wien sind wir mit Beginn der Pandemie im März 2020 von einem Tag auf den anderen komplett ins Homeoffice gewechselt. Technisch waren alle Voraussetzungen dafür gegeben – für unsere Unternehmenskultur war dieser Umbruch aber durchaus eine Bewährungsprobe.“ Die mit Bravour gemeistert wurde – denn: „Unsere Mitarbeitenden haben große Resilienz, Kreativität, unternehmerisches Denken und Eigenverantwortung bewiesen. Nur so konnten wir alle unsere Patientinnen und Patienten weiterhin zuverlässig mit den dringend benötigten Arzneimitteln versorgen“, ist Gil Parrado überzeugt. Auch der neue Standort am Austria Campus atmet diese gelebte Firmenkultur, so Gil Parrado: „Unser wichtigster Grundsatz ist ‚we are all equal‘, deshalb gibt es keine Einzelbüros sondern alle wählen ihren Platz flexibel je nach Aktivität aus. So bleiben wir agil und im Austausch miteinander.“

Ebenfalls sehr gut bewertet wurde die „Talent-Strategie“ von Novartis. „Als hochinnovatives, forschendes Unternehmen ist es für uns immens wichtig, die besten Köpfe für uns zu gewinnen. In der Rekrutierung dieser Talente kann uns die Auszeichnung als ‚Top Employer‘ wesentlich unterstützen“, erläutert Tuba Albayrak, General Manager Novartis Oncology Wien. Zahlreiche Initiativen machen Novartis zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der pharmazeutischen Industrie in Österreichs, ist Albayrak überzeugt: „Seit kurzem bieten wir beispielsweise 14 Wochen bezahlte Elternzeit für alle neuen Eltern - ab dem ersten Tag der Beschäftigung im Unternehmen sowohl für Frauen als auch Männer. Bereits in 2020 hat Novartis seinen Mitarbeitenden mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, wie und wo sie arbeiten möchten, ob sie an einem Arbeitstag ins Büro kommen oder aus dem Homeoffice agieren.“

Novartis ist auch „Top Employer Europe 2021“ und “Top Employer Global 2021”

Die „Top Employer“-Auszeichnung für Österreich trägt zudem zur europaweiten Auszeichnung von Novartis als “Top Employer Europe 2021” bei. Des Weiteren wurde Novartis heuer zum ersten Mal auch als „Top Employer Global 2021“ ausgezeichnet. Dafür ist es erforderlich, dass lokale Organisationen in mindestens 20 Ländern innerhalb eines Firmennetzwerkes ausgezeichnet werden. Novartis erhält das Siegel sogar in 30 Ländern.

Über Novartis Österreich

Wir denken Medizin neu – am Puls der Gesellschaft, im Herzen Österreichs. Die österreichische Novartis Gruppe ist eines der führenden Pharmaunternehmen des Landes und gliedert sich in die Geschäftsbereiche innovative Medikamente (Pharmaceuticals, Oncology) und Generika (Sandoz). Unsere Mitarbeitenden leben täglich unsere Mission: Das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Mit unseren Arzneimitteln erreichen wir 5 Millionen heimische Patientinnen und Patienten. Die Tiroler Novartis-Standorte Kundl/Schaftenau gehören zum globalen Netzwerk der Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.novartis.at

