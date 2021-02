oekostrom AG: Henriette Spyra am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Henriette Spyra bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Henriette Spyra ist fachliche Leiterin des Umweltbundesamts und Mobilitätsexpertin. Sie stellt sich gemeinsam mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg die Frage, ob unser Sozial- und Wirtschaftssystem die Klimakrise aushält, wieso der Verkehr das größte Sorgenkind der Klimapolitik ist und erklärt, warum sie trotzdem mit „sturem Optimismus“ in die Zukunft blickt.

Spyra: „Ich arbeite an einer schadstoffarmen Zukunft, die Ressourcen erhält und Abfall vermeidet, einem Mehr an biologischer und genetischer Vielfalt und an einer Transformation in eine Zukunft ohne fossile Energien. Letztlich geht es um ein gutes Leben für uns alle und unsere Ökosysteme auf diesem Planeten. Dafür ist mir das Wichtigste: Mut zum Tun und Freude daran.“

Ihre Empfehlung zu Inspiration und Handlungsoptionen in Sachen Klimaschutz: „Mein Tipp am Freitag: Marginale Änderungen beim Einkaufen. Besonders regionales und saisonales Einkaufen ist wichtig – am besten auf dem Markt, alternativ kann man sich auch ein Gemüsekistl bestellen.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 26. Februar 2021. Zu Gast ist Wolfgang Anzengruber, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Verbund AG, zum Thema „Energiezukunft“.

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

