"She's Mercedes Lady Day" – Österreichs Verkehrssicherheitsaktion für Frauen geht in die 24. Runde (+ Fotos, + Video)

Ab sofort einen von 600 Startplätzen für Fahrtechnikwettbewerb sichern – als Hauptgewinn wartet eine exklusive Mercedes-Benz-A-Klasse

Wien (OTS) - Seit 23 Jahren küren die Experten der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit Mercedes-Benz beim "She's Mercedes Lady Day" die besten Autofahrerinnen Österreichs: Dabei müssen die Teilnehmerinnen an verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit hinter dem Steuer beweisen und ihr umfangreiches Wissen als Autofahrerinnen belegen. Auf die beste Dame wartet eine exklusive Mercedes-Benz-A-Klasse. Ab sofort kann man sich unter www.ladyday.at kostenlos für einen der begehrten, auf 600 Stück limitierten Startplätze anmelden – die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Von März bis Juli 2021 finden die Bewerbe dann in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren in ganz Österreich unter Einhaltung umfassender Hygiene- und Sicherheitsstandards statt.

Die 50 Tagessiegerinnen ziehen ins große Finale ein

Beim "She's Mercedes Lady Day" messen sich Frauen verschiedensten Alters aus ganz Österreich bei packenden Fahrsicherheitsbewerben, die es möglichst fehlerfrei zu bewältigen gilt. Auf dem Programm stehen – ähnlich eines Fahrtechniktrainings – diverse Parcours und Übungen, die Alltags- und Ausnahmesituationen im Straßenverkehr simulieren. Die Stationen können mit dem eigenen Pkw absolviert werden, zusätzlich stehen jeweils zwei Mercedes-Benz-Modelle als Testfahrzeuge zur Verfügung. Die Tagessiegerinnen der 50 Einzelbewerbe ziehen ins große Finale ein, welches vom 10. bis 12. September 2021 im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Teesdorf (NÖ) stattfindet. Bei verschiedenen Fahrtechnikübungen wird dann die glückliche Gewinnerin ermittelt. Auf alle Finalistinnen wartet als Highlight des Finalwochenendes ein exklusiver Galaabend im Casino Baden, wo die Gewinnerinnen geehrt und der Schlüssel des Hauptpreises, einer Mercedes-Benz A-Klasse, an die Gesamtsiegerin übergeben wird.

Der "She's Mercedes Lady Day" 2021 wird von der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit den Partnern Mercedes-Benz, Michelin und Casino Baden zum 24. Mal durchgeführt – bisher erhielten 13.800 Ladys die Möglichkeit, ein kostenloses Fahrtechniktraining zu absolvieren.

Termine und Teilnahme zum 'She's Mercedes Lady Day" 2021

Jede Autofahrerin, die einen gültigen Führerschein der Klasse B und einen Wohnsitz in Österreich hat, kann sich unter www.ladyday.at zur Verlosung eines kostenlosen Startplatzes beim "She's Mercedes Lady Day 2021" anmelden. Alle Trainings finden unter Einhaltung umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen statt. Wichtig ist, den Anmeldeschluss für Qualifikationsbewerbe in den einzelnen Bundesländern zu beachten:

Wien, Niederösterreich & Burgenland:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf (Anmeldeschluss: 25.2.)

17., 18., 19., 22., 23., 24., 25. und 26.3.2021

Steiermark:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Lang/Lebring (Anmeldeschluss: 11.3.)

1., 2., 6., 7. und 8.4.2021

Kärnten:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum St. Veit a. d. Glan (Anmeldeschluss: 22.3.) 14., 15., 16., 19. und 20.4.2021

Salzburg:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof (Anmeldeschluss: 1.4.) 23., 26., 27., 28. und 29.4.2021

Tirol:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck (Anmeldeschluss: 8.4.)

5., 6., 7. und 10., 11.5.2021

Vorarlberg:

Driving Camp Röthis (Anmeldeschluss: 8.4.)

18. und 19.5.2021

Oberösterreich:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk (Anmeldeschluss: 26.4.)

20., 21., 25., 26., 27. und 28.5.2021

Wien, Niederösterreich & Burgenland:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf (Anmeldeschluss: 10.5.)

4., 7., 8., 9., 10., 11. und 14.6.2021

Niederösterreich:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Melk/Wachauring (Anmeldeschluss: 26.5.) 17., 18., 21., 22., 23., 24. und 25.6.2021

Aus allen Anmeldungen werden die Teilnehmerinnen ausgelost, diese erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.

Infos und Anmeldung unter www.ladyday.at

