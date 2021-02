ÖAMTC: Grenzverkehr Tirol

Lkw-Rückstau bei Kufstein

Wien (OTS) - „An den Tiroler Grenzen gestaltet sich das Verkehrsaufkommen recht ruhig“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationeb am Freitagmorgen. „Für Pkw kommt es zu keinen nennenswerten Verzögerungen.“ Einzig an der Autobahngrenzstelle bei Kufstein auf der A12 gibt es derzeit etwa fünf Kilometern Lkw-Rückstau bei der Ausreise. „Das steht aber in keinem Zusammenhang mit den neuen Corona-Ausreisebestimmungen,“ hieß es vom ÖAMTC.

