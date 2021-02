FPÖ – Schnedlitz zu Blümel: Neben beschuldigt nun auch peinlich

Bundespräsident muss diesem unwürdigen Staatsschauspiel nun ein Ende setzen

Wien (OTS) - In einer mehr als peinlichen Stellungnahme meinte heute ÖVP-Finanzminister Blümel, dass es für ihn ein ungewöhnlicher Tag sei. „Mit dieser Aussage war die große Stellungnahme nun auch gleich vorbei. In einer ‚no na‘- Aussage behauptet er, er sei unschuldig. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber wie bekannt anders. In Wahrheit hat Blümel den anwesenden Journalisten eigentlich mit diesem Lari-Fari-Statement die Zeit gestohlen“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Schutzbehauptungen und eine Politshow entbinden Blümel aber nicht von seinem eigenen überfälligen Rücktritt. Wenn ein Minister, der sich für das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher verantwortlich zeichnet, wegen Amtsmissbrauchs, Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit als Beschuldigter geführt wird, dann muss sofort die Reißleine gezogen werden und man kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sollten Blümel und Kurz nicht zur Einsicht gelangen, dass die Grenze des Erträglichen überschritten ist, muss endlich Bundespräsident Van der Bellen eingreifen und diesem unwürdigen Staatsschauspiel ein Ende setzen, bevor noch mehr Schaden angerichtet wird“, betonte Schnedlitz.





