Rolle der FMA wird immer wunderlicher – Geschäftsführer der LVA24 zeigt sich entsetzt

Wien (OTS) - Anstatt für Ordnung, Klarheit und Transparenz am Finanzplatz Österreich zu Sorgen, geht die FMA entgegen der klaren und unmissverständlichen Gesetzesbestimmungen gegen das Instrument der Prozessfinanzierung vor.



Die FMA hat der LVA24 Prozessfinanzierung GmbH („LVA24“), einem Schwesterunternehmen der Green Finance GmbH, mit Bescheid vom 19.1.2021 aufgetragen, die unerlaubte Verwaltung eines alternativen Investmentfonds gem. § 2 Abs.1 Z 2 AIFMG zu unterlassen.

Nach dieser Auffassung der FMA wären sämtliche Unternehmen, die die Tätigkeit der Prozessfinanzierung betreiben, gleichzustellen mit Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen u.ä. Anstatt selbst Konsumenten im Zusammenhang mit ihren Ansprüchen zu unterstützen, will die FMA offenbar auch andere, konkret die LVA24, daran hindern, Konsumenten bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche behilflich zu sein. Die Vorgehensweise der FMA mutet konstruiert an und löst bei vielen Beobachtern und Juristen Kopfschütteln aus.

Entsetzt über dieses Vorgehen der FMA zeigt sich auch Christian Schauer, Geschäftsführer der LVA24 Prozessfinanzierung GmbH.

Was ist geschehen?

In der Startphase konnte man bei der LVA24 Genussrechte zeichnen. Damit wurde es dem Unternehmen ermöglicht, dass es seine operativen Tätigkeiten aufnehmen und finanzieren konnte. Zwischenzeitig bietet die LVA24 keine Genussrechte mehr an, da das Geschäft der Prozessfinanzierung erfolgreich angelaufen ist und andere Finanzierungsquellen erschlossen wurden.

Zahlreiche Erfolge der LVA24 gegen Versicherungen

Die LVA24 hat im Zusammenhang mit Spätrücktritten von Lebensversicherungen hunderten Kunden zur erfolgreichen Durchsetzung ihrer Ansprüche verholfen. Erst der EuGH und unabhängige österreichische Gerichte haben hier für die erforderliche Klarstellung im Sinne vieler Versicherungsnehmer gesorgt.

LVA24 rollt mit Anlegeranwalt Commerzialbank Skandal auf

Aktuell prüft die LVA24 mit spezialisierten Rechtsanwälten die erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Skandal bei der Commerzialbank Mattersburg, wo u.a. auch die Rolle der FMA intensiv beleuchtet wird. Parallelen zu den unglücklichen Rollen der FMA in Zusammenhang mit den Skandalen bei der Hypo Alpe Adria oder Auer von Welsbach drängen sich auf.

"Es stellt sich die Frage, warum eine Behörde krampfhaft gegen einen Prozessfinanzierer vorgeht, den einschreitenden Rechtsanwälten Akteneinsicht verwehrt und ihren Bescheid vor allfälligen Rechtsmitteln dadurch zu immunisieren versucht, dass sie diesen bereits vorsorglich eine aufschiebende Wirkung versagt, obwohl dies nur dann zulässig wäre, wenn öffentliche Interessen sonst gefährdet wären, was hier aber durch die Einstellung des Angebots vor 1 ½ Jahren denkunmöglich der Fall sein kann", führt RA Dr. Friedrich Helml aus. "Es stellt sich vor allem auch die Frage, wie objektiv eine Behörde in eigener Sache sein kann [hinsichtlich des Vorgehens der LVA24 gegen die FMA (Anmerkung der Redaktion)]", so der Anwalt weiter, und "wie objektiv eine Behörde einem Prozessfinanzierer gegenüberstehen kann, der in führender Rolle Rechte der Versicherungsnehmer gegen die großen Versicherungsanstalten durchsetzt, wenn man bedenkt, dass diese Behörde unter anderem von der Banken- und Versicherungswirtschaft finanziert wird."

"Anstatt den Finanzplatz Österreich zu fördern, entsteht der Eindruck die FMA möchte all jene mundtot machen, die Personen dabei unterstützen, gegen die von ihr beaufsichtigten Unternehmen vor Zivilgerichten erfolgreich vorzugehen. Dass dabei immer öfter auch die Rolle der FMA zu beleuchten und zu hinterfragen ist, ist sicherlich nur Zufall", sagt Christian Schauer.

"Trotz der widrigen Umstände werden wir uns von unserem Weg mit Sicherheit nicht abbringen lassen und weiterhin einen positiven Kurs – auch für unsere Kunden – einschlagen. Wir vertrauen hier auf die unabhängigen Gerichte, die diesem Spuk hoffentlich bald ein Ende bereiten und in dieser Angelegenheit für Klarheit sorgen."

