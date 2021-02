Blimlinger gratuliert Christof Gattringer zur Bestellung als FWF-Präsident

Grüne erfreut über rasche Wahl des Präsidenten des für die Förderung der Grundlagenforschung wichtigen Fonds in Österreich

Wien (OTS) - Wie der Wissenschaftsfonds FWF gestern mitgeteilt hat, wurde der Teilchenphysiker und Vizerektor für Forschung und Nachwuchsförderung der Universität Graz, Christof Gattringer, vom Aufsichtsrat des FWF zum neuen Präsidenten bestellt. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Klement Tockner konnte hier dank des Aufsichtsrates zum Wohl der Grundlagenforschung eine rasche und sehr gute Entscheidung getroffen werden. „Es freut mich, dass mit Christof Gattringer ein Wissenschaftsmanager bestellt wurde, dem auch die besonderen Herausforderungen der so wichtigen Nachwuchsförderung vertraut sind. Ich gratuliere sehr herzlich und hoffe auf gute Zusammenarbeit“, sagt Eva Blimlinger, Wissenschaftssprecherin der Grünen.

Die Förderung der Grundlagenforschung durch den FWF ist eine der wichtigsten Säulen auf dem Weg zur wissenschaftlichen und auch wissenschaftlich-künstlerischen Exzellenz. Es wird in Zukunft auch darum gehen, im Rahmen des FTI (Forschung, Technologie und Innovation) -Pakts die Position des FWF nicht nur national, sondern auch international zu stärken und eine fokussierte Programmatik zu entwickeln. „Ein besonderes Anliegen, das ich gerne an den neuen Präsidenten herantragen möchte, ist die Beibehaltung der in letzter Zeit immer wieder zur Disposition gestellten Exzellenz-Frauenförderprogramme, des Hertha-Firnberg-Programms und des Elise-Richter-Programms. Diese immer überaus positiv evaluierten Programme sollten jedenfalls beibehalten und weiterentwickelt werden“, bekräftigt Blimlinger die Anliegen der Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen am Internationalen Tag der Mädchen und Frauen in der Wissenschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at