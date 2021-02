Schülerunion: Testwelle an Schulen schafft sicheren Einstieg in Schulalltag

Testwelle an Schulen für Präsenzunterricht ohne Probleme über die Bühne gegangen. 198 positive Fälle und kaum Test-Verweigerer registriert.

Wien (OTS) - Diese Woche ging es für die Schülerinnen und Schüler aus Wien und Niederösterreich wieder mit dem Präsenzunterricht los. Durch die zur Verfügung gestellten Antigen-Tests wurden rund 470.000 Schülerinnen und Schüler, als auch das Lehr- und Verwaltungspersonal getestet. Von diesen wurden 198 positive Fälle registriert, 142 davon in Wien, 56 in Niederösterreich. Nur von rund 1% wurde die Testteilnahme verweigert, diese Schülerinnen und Schüler werden weiterhin im Distance Learning unterrichtet.

„Durch die Testkits wird es uns möglich, wieder am Unterricht in der Schule teilzunehmen und den versäumten Stoff aufzuholen. Der Testablauf in der Früh hat reibungslos funktioniert und es gab kein langes Warten vor den Tests oder Probleme mit den Kindern und Jugendlichen oder ihren Eltern. Wir sind überaus erfreut, dass jetzt noch mehr Testkits an die Schulen geliefert werden und der Präsenzunterricht weiterhin stattfinden kann ohne unsere Gesundheit zu gefährden“, so Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek.

Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion stimmt zu: „Die verpflichtenden Testungen an den Schulen wurden sowohl von den Schülerinnen und Schülern, als auch von ihren Eltern gut angenommen. Das Wiederaufnehmen des Präsenzunterrichts ist ein positiver Schritt in Richtung Normalität und bringt Struktur in den Alltag der Kinder und Jugendlichen zurück. Mit weiteren 24 Millionen Tests kann die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler auch in den nächsten Wochen weiterhin garantiert werden!“.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler-und Schülerinnenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

