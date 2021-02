Lotto: Doppeljackpot mit 2,4 Mio. Euro bei der Bonus-Ziehung am Freitag

Joker Jackpot mit 493.000 Euro via win2day geknackt

Wien (OTS) - Über einen Zahlen-Vierling, und damit über ein Phänomen, das es bisher erst 13-mal bei den mehr als 3.000 Lotto Ziehungen gegeben hat, führte am Mittwoch der Weg zum Erfolg. Ihn zu gehen war jedoch niemand imstande, denn 26, 27, 28 und 29 in Kombination mit 20 und 41 war auf keinem Wettschein angekreuzt. Damit gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und bei der nächsten Ziehung – das ist die Bonus-Ziehung am Freitag, den 12. Februar – geht es damit um einen Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro.

Bei dieser Bonus-Ziehung, die von Moderations-Multitalent Kristina Inhof präsentiert wird, werden überdies unter allen mitspielenden Tipps einmal 300.000 Euro zusätzlich verlost.

Am Mittwoch gab es zwei Fünfer mit der Zusatzzahl 44. Ein Kärntner und ein Wiener waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich und gewannen je mehr als 64.000 Euro. Der Computer scheiterte übrigens beide Male am eingangs erwähnten Zahlen-Vierling: Beim Kärntner war es die 28 und beim Wiener die 27, die zum Sechser fehlten.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus. Profitiert davon haben die 52 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde und die damit jeweils mehr als 7.000 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser am Freitag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Den Jackpot beim Joker sicherte sich ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day.at abgegeben hatte. Er hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und erhält für das angekreuzte „Ja“ mehr als 493.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10. Februar 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.787.884,34 – 2,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 64.127,50 106 Fünfer zu je EUR 1.319,90 244 Vierer+ZZ zu je EUR 172,00 5.078 Vierer zu je EUR 45,90 6.129 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 79.047 Dreier zu je EUR 5,30 223.502 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 20 26 27 28 29 41 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10. Februar 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 7.073,00 2.642 Vierer zu je EUR 23,50 46.258 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 8 13 18 37 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10. Februar 2021

1 Joker EUR 493.114,80 12 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 1.122 mal EUR 88,00 12.104 mal EUR 8,00 121.452 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 0 2 9 3 7

