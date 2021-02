Neue Volkspartei Wien ad Kleingärten: Stadt verhindert Eigentumsbildung für Familien

Schaffung von mehr Kleingärten überfällig – Transparente Vergabe von Kleingärten gefordert

Wien (OTS) - Der Verkauf für bestehende Pächterinnen und Pächter von Kleingärten wird von der Stadtregierung abgeschafft. „Die Wiener Stadtregierung zerstört damit die Träume von zahlreichen Familien, die im Kleingarten ihre Freizeit verbringen und sich Eigentum schaffen wollten. Die Kleingärten haben sich schließlich über die Jahre hin zu wichtigem Wohnraum für Familien entwickelt“, so Gemeinderätin Sabine Schwarz. Sie sind heute fast die einzige Möglichkeit in Wien, sich den Traum von Haus und Garten zu verwirklichen. „Als neue Volkspartei Wien sind wir im Gegensatz zu SPÖ und Neos für Eigentumserwerb und leistbaren Grünraum auch im urbanen Raum“, so Schwarz.

„Der Plan der Stadt verhindert jedoch die Eigentumsbildung und schafft vermehrt Abhängigkeiten“, kritisiert Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. „Wenn sich junge Familien früh leistbares und langfristig zurückzahlbares Eigentum schaffen wollen, dann ist das bald nicht mehr möglich“, so die Stadträtin und weiter: „Auch wenn nun mehr Kleingärten geschaffen werden sollen, was längst überfällig ist, geht hier eine wichtige Möglichkeit verloren.“

Auch stellt sich die Frage, wie Bewerberinnen und Bewerber zu einem Kleingarten kommen, so Wohnbausprecher Peter Sittler. Die Kriterien der Vergabe werden von der Stadt Wien bisher nicht transparent geregelt und auch die Anmeldung muss bei jedem einzelnen Kleingartenverein erfolgen. „Wir fordern eine zentrale Anmeldestelle und transparente Vergabekriterien für neue Kleingärten“, bringt Sittler die Sorgen der Menschen auf den Punkt.



