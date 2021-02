Arnoldner/Zierfuß: Schnelltests an Schulen wichtige Säule im Kampf gegen das Corona Virus

Strategie des Bildungsministers bei Schultestungen erweist sich als richtig

Wien (OTS) - „Es zeigt sich, dass die Schnelltests an den Wiener Schulen eine wichtige Säule im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist und die Strategie von Bildungsminister Fassmann richtig ist“, betont Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. Heute wurde in Wien eine erste Bilanz zu den ersten beiden Testtagen nach der Schulöffnung gezogen. 81 positive Fälle gab es bei den Wiener Schülerinnen und Schülern, 61 positive Fälle bei Lehrkräften. „Besonders erfreulich ist, dass die Zustimmung der Eltern zu den Testungen ihrer Kinder bei fast 100 Prozent lag, auch bei den Volkschulkindern. Hier ist die Stadt Wien nun gefordert dieses engmaschige Sicherheitsnetz weiter konsequent aufrecht zu erhalten“, so Arnoldner.

Bildungssprecher Harald Zierfuß betont, dass diese ersten zwei Testtage an den Wiener Schulen am Ende des Lockdowns stattgefunden haben und daher mit einem verringerten Infektionsgeschehen bei den Schülerinnen und Schülern zu rechnen war. „Nun muss alles daran gesetzt werden, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert, wenn das Sicherheitsnetz aus Tests, Maske und Abstand lückenlos eingehalten wird“, so Zierfuß.

