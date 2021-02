Korrektur zur OTS 0082 vom 11. Februar: „3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch mit Patricia Pawlicki“

Korrektur zu OTS_20210211_OTS0082

Wien (OTS) - Für die Sendung „3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch mit Patricia Pawlicki“ am 12. Februar 2021 um 22.35 Uhr in ORF 2 haben sich das Thema und die Diskussionsgäste geändert.

Korrigierte Neufassung:

„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch mit Patricia Pawlicki“

Am 12. Februar um 22.35 Uhr in ORF 2 mit Schröder & Scheuba zu „Museen offen, Theater weiter zu – Brauchen wir mehr Kultur als Atempause?“

Die Lockerung des Lockdowns beendet eine kulturelle Durststrecke. Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Bibliotheken und Büchereien dürfen wieder besucht werden, wenngleich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Doch diese Öffnung umfasst nicht alle Kultureinrichtungen – Theater, Kinos und Konzertsäle bleiben vorerst weiter zu. Ist dieser Unterschied gerechtfertigt? Welche Argumente gibt es für die Aufrechterhaltung des Lockdowns bei bestimmten Kultureinrichtungen? Und was heißt diese Vorgangsweise für die Kulturschaffenden?

Darüber diskutiert Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“ am Freitag, dem 12. Februar 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 mit:

Klaus Albrecht Schröder

Kunsthistoriker, Direktor des Albertina-Museums

Florian Scheuba

Schauspieler, Kabarettist, Buchautor

