ORF III am Freitag: Filmdoppel zum Auftakt des Peter-Alexander-Wochenendes u. a. mit „Hauptsache Ferien“

Außerdem: „Die Lümmel von der ersten Bank – Zum Teufel mit der Penne“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Freitag, dem 12. Februar 2021, anlässlich des zehnten Todestages des großen Entertainers ins lange Peter-Alexander-Wochenende (12. bis 14. Februar). Auf dem Programm stehen die Filmklassiker „Hauptsache Ferien“ aus dem Jahr 1972 und die 1968 gedrehte Produktion „Die Lümmel von der ersten Bank – Zum Teufel mit der Penne“.

Am Morgen startet „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit allen wichtigen News in den Tag und bietet Interviews, Analysen, Live-Schaltungen, Reportagen sowie alle wichtigen Pressekonferenzen und Updates. Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) aus dem MUMOK und zeigt ein Interview mit Direktorin Karola Kraus. Die Rubrik „Stimmen aus dem Off“ berichtet vom Wiener Off Theater und bittet den Geschäftsführer und künstlerischen Leiter Ernst Kurt Weigel zum Gespräch. ORF-III-Moderator Patrick Zwerger führt durch die Sendung.

Der Peter-Alexander-Filmabend startet um 20.15 Uhr mit Peter Wecks Komödie „Hauptsache Ferien“ aus dem Jahr 1972. Studienrat Dr. Markus (Peter Alexander) fährt am letzten Schultag mit seiner 15-jährigen Tochter Gaby (Marietta Schupp) in den Camping-Urlaub. Dort erfährt er, dass er ein Preisausschreiben gewonnen hat und ein Fertigteilhaus sein Eigen nennen darf. Markus ahnt noch nicht, dass es sich dabei um einen Bestechungsversuch handelt.

Danach wartet mit „Die Lümmel von der ersten Bank – Zum Teufel mit der Penne“ (21.55 Uhr) eine Komödie von Werner Jacobs von 1968. Peter Alexander soll als Reporter Peter Roland einen Artikel über das Thema „Bildungsnotstand“ schreiben und schmuggelt sich dafür kurzerhand als Austauschlehrer ins Mommsen-Gymnasium ein. Noch ahnt er nicht, dass sein Vorhaben alles andere als ein Spaziergang wird. In weiteren Rollen sind u. a. Hannelore Elsner, Theo Lingen und Willy Millowitsch zu sehen.

