„Bewusst gesund – Das Magazin“: Gelenksersatz aus dem 3D-Drucker, Corona-Schutzimpfung und Humor in Krisenzeiten

Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund" am Samstag, dem 13. Februar 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Maßarbeit – Gelenksersatz aus dem 3D-Drucker

Individuell angefertigte Kunstgelenke werden in der Medizin immer wichtiger und oft kommt dabei auch die Technologie des 3D-Drucks zum Einsatz. Der Vorteil: Die Endo-Prothesen von Hüfte, Kniegelenk oder Schulter können so genau geplant werden, dass sie optimal passen und länger halten. Erstmals können jetzt in Österreich auch künstliche Sprunggelenke mit Hilfe dieser neuartigen Methode angepasst werden. „Bewusst gesund“ hat einen Patienten mit einer dramatischen Verletzungsgeschichte im Orthopädischen Spital Speising besucht. Er war einer der ersten Patienten, dessen Sprunggelenk im 3D-Drucker modelliert wurde. Gestaltung: Christian Kugler.

Corona-Schutzimpfung

Kein Tag, an dem nicht Corona das beherrschende Thema ist; keine Nachrichtensendung, in der nicht über die aktuellen Zahlen – auch der geimpften Personen – berichtet wird. Manche können es kaum erwarten sich impfen zu lassen, andere lehnen die Impfung komplett ab. Warum diese Skepsis unbegründet ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Humor in Krisenzeiten

Humor schafft eine gewisse Erleichterung und emotionale Distanz zu unseren Problemen. So können wir Sorgen und Ängste leichter bewältigen. Humor ist eine wunderbare Fähigkeit und Gabe des Menschen, die Dinge etwas gelassener zu sehen und Schwierigkeiten zu überwinden. Auch auf körperlicher Ebene wirkt sich Lachen in vielerlei Hinsicht positiv aus: Es macht glücklich, hilft gegen depressive Verstimmungen und verstärkt das positive Denken. Wie es gerade jetzt in der Pandemie gelingen kann, das Lachen nicht zu verlieren, erklärt der Internist und Humorexperte Dr. Roman Szeliga.

Physio-Walk – Spaziergang mit Fitnesstraining

Wenn die Fitnesscenter und Sportstätten geschlossen sind, kann man einen Spaziergang im Freien ganz einfach zu einer physiotherapeutischen Trainingseinheit umfunktionieren. „Bewusst gesund“ hat Physiotherapeut Roman Pallesits bei einem solchen Spaziergang begleitet und seine besten Übungen mit der Kamera festgehalten. Nicht nur für die Kräftigung der Beine kann man erstaunlich viel tun, auch Arme, Rumpf und Koordination profitieren und sogar für die Psyche gibt es passende Übungen. Gestaltung:

Christian Kugler.

Kohlsprossen – klein, aber oho

Der erste Frost bedeutet für die meisten Obst- und Gemüsesorten das Ende – nicht so bei der Kohlsprosse. Leichter Frost macht das Wintergemüse erst so richtig schmackhaft, da sich die im Gemüse enthaltene Stärke in Zucker umwandelt. Kohlsprossen sind reich an Vitaminen und haben im Vergleich zu anderen Gemüsesorten einen hohen Gehalt an Eiweiß. Da Kohlsprossen nicht roh verzehrt werden können, müssen sie vorher gedämpft, gedünstet, gegart oder gekocht werden. Was bei der Zubereitung, beim Einkauf und der Lagerung beachtet werden sollte, zeigt „Bewusst gesund“. Gestaltung: Denise Kracher.

