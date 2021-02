Stars des Villacher Faschings zu Gast bei „Vera“

Am 12. Februar um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der letzten Ausgabe vor dem Faschingsdienstag widmet sich Vera Russwurm ausschließlich dem närrischen, bunten Treiben – gemäß dem Motto „Corona zum Trotz: Es darf gelacht werden!“ Dazu versammelt sie am Freitag, dem 12. Februar 2021, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „Vera“ Publikumslieblinge und Lachgaranten des „Villacher Faschings“: Zu Gast sind Heike Schaflechner, die als „Prangerrednerin“ nicht nur den Politikern einen Spiegel vorhält, Sonja Juchart, die seit 30 Jahren beim „Villacher Fasching“ ihr Unwesen treibt, und der unnachahmliche Manfred Obernosterer, bestens bekannt als „Noste“. Die Gäste liefern bei Vera natürlich auch Live-Performances und dazu gibt es auch ein Wiedersehen mit den besten Sketches der vergangenen Jahre.

