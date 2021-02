Alkoholsucht, Antisemitismus und Konsumwahn in „Fannys Friday“ am 12. Februar

Anschließend: Die geheimnisvolle Sprache der Bäume in „Fannys Friday Doku“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 12. Februar 2021, geht „Fannys Friday“ um 16.10 Uhr in ORF 1 folgenden Fragen auf den Grund: Ist es möglich, dem Konsumwahn ein Ende zu bereiten? Wie lebt es sich als junger Mensch mit jüdischem Glauben in Österreich? Wissenschafter Moder betrachtet am Beispiel Toxoplasmose die Überzeugungskraft von Einzellern und eine Reportage gibt Einblick in das Leben mit einer Alkoholkrankheit. Die anschließende „Fannys Friday Doku“ beschäftigt sich mit dem Thema: „Die geheimnisvolle Sprache der Bäume“, die in Zeiten des Klimawandels immer relevanter wird. Danach zeigt „Die Superkräfte der Tiere“ (17.10 Uhr) in einer neuen Ausgabe, warum Katzen manchmal von Bäumen gerettet werden müssen und ein Neuseeland-Kiwi verhältnismäßig große Eier legt. Anschließend verblüfft „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) Jung und Alt mit einer magischen neuen Ausgabe.

„Fannys Friday“

Kathrin ist eine junge Frau, die schon mehr durchgemacht hat als die meisten Gleichaltrigen. Von einer Essstörung in ihrer Jugend ausgehend begann sie, exzessiv zu trinken und war mit Mitte 20 schwer alkoholsüchtig. Ihr Leben stand nicht nur einmal auf der Kippe – „Fannys Friday“ erzählt sie ihre bewegende Geschichte. Konsumwahn – anders lassen sich die Bilder der Wiedereröffnungen des Handels Anfang dieser Woche kaum beschreiben. Im Durchschnitt besitzt hierzulande jeder Mensch etwa 10.000 Gegenstände. Redakteurin Paula wagt den Selbstversuch und verordnet sich einen Konsumstopp. Von einer jungen Frau möchte sie sich Tipps holen, denn diese kauft nicht ein. Nichts. Und nie. Knapp 15.000 Jüdinnen und Juden leben derzeit in Österreich. Warum ist Antisemitismus immer noch ein Thema und wie ist es um das junge jüdische Leben in Wien bestellt? „Moder talking“ erklärt anhand der Toxoplasmose, wie Einzeller krank machen und sogar das Verhalten ihrer Wirte beeinflussen können.

„Fannys Friday Doku“

Millionen Jahre bevor es Menschen auf unserem Planeten gab, entstand ein riesiges Ökosystem: Der Wald mit seinen Bewohnern – eine Welt voller Geheimnisse und Überraschungen. Erst seit Kurzem wissen wir:

Bäume sind keine stummen Riesen, sondern vielmehr wahre Kommunikationstalente. Sie versenden Botschaften – lautlos, unsichtbar und in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Doch worüber tauschen sie sich aus? Und was ist das „Wood Wide Web“? Fachleute aus Biologie, Forstwesen und Landschaftsarchitektur versuchen die Sprache der Pflanzen besser zu verstehen. In „Fannys Friday Doku“ erklären sie, wie wichtig Pilzgeflechte im Waldboden sind, wie das Schwammstadt-Prinzip funktioniert und wie der Wald der Zukunft aussieht. Denn im Kampf gegen den Klimawandel sind Bäume mit ihrer geheimnisvollen Sprache unsere Verbündeten.

„Die Superkräfte der Tiere“ und „Ausgetrickst“

Auch nach der „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 17.10 Uhr zeigt „Die Superkräfte der Tiere“ in „Pupsende Heringe“, wieso ein Schwarm dieser Fische die schwedische Marine einst in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat und welche Besonderheiten Katzenpfoten aufweisen. Anschließend folgt eine neue Ausgabe von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc. Darin sorgt eine Frühstücksflocken-Packung für Aufsehen. Auch in dieser Staffel der originellen und witzigen Sendung ist Andi Knoll im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

