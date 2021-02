Ende der Schau „D‘ nassn Füass“ im Bezirksmuseum 11

Noch am 12.2. und 14.2. zu sehen: Ausstellung über Wohltäter, Eintritt frei, Infos via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Neben einer Dauer-Ausstellung zur Vergangenheit des 11. Bezirks zeigt das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) immer wieder temporäre Sonder-Ausstellungen. Die aktuelle Schau hat den Titel „100 Jahre D‘ nassn Füass“ und berichtet über die mildtätigen Aktionen eines in Simmering heimischen „Humanitären Geselligkeitsvereins“, der heuer das 100 Jahre-Jubiläum feiert. Auskunft: Telefon 4000/11 127.

Alte Fotografien, Schriftstücke, Dokumente, Pokale und sonstige Exponate beschreiben die Geschichte der Vereinigung „D‘ nassn Füass“, deren Name auf die einstmals nötige Ausstattung armer Kinder mit festem Schuhwerk hinweist. Heute widmet sich dieser Verein verschiedenen sozialen Projekten, wobei ein Fixpunkt die traditionelle weihnachtliche Bereitstellung von Bekleidung und Spielzeug für bedürftige Menschen ist. Nur noch am Freitag, 12. Februar (von 14.00 bis 17.00 Uhr), und am Sonntag, 14. Februar (von 10.00 bis 12.00 Uhr), kann die Sonder-Ausstellung besichtigt werden. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Corona-Vorschriften (FPP2-Masken, Abstand, Desinfektion, begrenzte Personenanzahl) sind von den Besucherinnen und Besuchern einzuhalten. Von Montag, 15. Februar, bis Samstag, 13. März, bleibt das Simmeringer Bezirksmuseum geschlossen. Kontaktaufnahme mit der ehrenamtlich engagierten Museumsleiterin, Petra Leban, via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Humanitärer Geselligkeitsverein „D‘ nassn Füass“: www.d-nassn-fueass.at/

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Kultur im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

