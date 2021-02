FP-Krauss wiederholt angesichts der drohenden Massenpleite von Fitnessstudios FPÖ-Forderung nach sofortiger Öffnung

„Wenn die politischen Verantwortungsträger jetzt nicht handeln, werden sie als Totengräber von 300-400 Studios in die Geschichte eingehen“

Wien (OTS) - Der Klubobmann und Sportsprecher der FPÖ-Wien, Gemeinderats- und Landtagsabgeordneter Maximilian Krauss, erneuert angesichts der drohenden Massenpleiten von 300 bis 400 Fitnessstudios eindringlich seine Forderung vom 19. Jänner 2021, alle Fitnessstudios sofort zu öffnen.



Wie in der heutigen Ausgabe der Kronen Zeitung berichtet wird, drohen aufgrund der existenzgefährdenden Lockdown-Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung Massenpleiten in der Fitnessbranche. Bis zu einem Viertel der Kunden und somit auch der langfristigen Erlöse ist den Studios schon abhandengekommen.



„Es ist mir schleierhaft, warum so unverantwortlich von den politischen Verantwortungsträgern auf Bundes- und Landesebene gehandelt wird. Es wird ihrerseits nichts unternommen. Wer jetzt nicht handelt, wird als Totengräber von hunderten Unternehmen dieser Branche in die Geschichte eingehen“, so Krauss abschließend. (Schluss)



