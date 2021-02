„Lautkäse“ bei „Was gibt es Neues?“ am 12. Februar in ORF 1

Mit Maurer, Schreiner, Straßer, Gernot und erstmals Patrizia Wunderl

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 12. Februar 2021, um 22.20 Uhr in ORF 1 präsentiert Oliver Baier das „Chinesische Neujahr“ als Sendungsthema und eine neue Mitraterin: Patrizia Wunderl darf sich über Begriffe wie den „Läutkäse“ den Kopf zerbrechen, hat aber eindeutig Spaß daran. Unterstützt wird sie diesmal von den Routiniers Thomas Maurer, Clemens Maria Schreiner, Katharina Straßer und Viktor Gernot. „Promi von morgen“ ist diesmal Mathias Novovesky, der wissen möchte, woher die Redewendung „auf den Putz hauen“ stammt.

