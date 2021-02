„3 Am Runden Tisch“ – ein konstruktives Streitgespräch mit Patricia Pawlicki

Am 12. Februar um 22.35 Uhr in ORF 2 mit Schmitz und Schenk zu „Atempause vom Lockdown – Wie wappnen wir uns gegen die Corona-Krise?“

Seit Montag darf wieder geshoppt werden, darf man sich

beim Friseur stylen lassen und auch zur Massage gehen. Ist das nur eine Atempause oder die falschen Hoffnung, bald alles überstanden zu haben? Was kann oder soll jede/r von uns tun, um ohne seelische Schrammen durch die Krise zu kommen? Wo beginnt die Selbstverantwortung für unser Seelenglück und was können wir selbst nach knapp einem Jahr der krisenbedingten Einschränkungen nicht mehr alleine schaffen? Ist es der Jugend gegenüber fair, ihr schon seit vielen Monaten soziale Isolation und Entwicklungseinschränkungen abzuverlangen? Kommen die Bessergestellten viel leichter durch diese Krise und wo endet unsere Solidarität für die Gemeinschaft? Sollen wir den Staat weiter in die Pflicht nehmen und wie schnell werden wir auf die nächsten Corona-Entwicklungen reagieren müssen?

Ob es auf all diese Fragen gute und konstruktive Antworten und damit Lösungen überhaupt geben kann, darüber diskutieren am Freitag, dem 12. Februar 2021, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“:

Margot Schmitz

Psychiaterin und Burnout-Spezialistin

und

Martin Schenk

Sozialexperte, Diakonie Österreich

