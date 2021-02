Deutschsprachige Free-TV-Premiere „A Star Is Born“ am 14. Februar in ORF 1

Oscar-gekröntes und stimmgewaltiges Remake mit Lady Gaga und Bradley Cooper

Wien (OTS) - „A Star Is Born“ heißt es in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 14. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn Lady Gaga und Bradley Cooper im Oscar-gekrönten Klassiker-Remake stimmgewaltig die Herzen des Publikums erobern. In Bradley Coopers gefeierten Regiedebüt – das mit gleich acht Oscar-Nominierungen bedacht wurde – verhilft er als Country-Musik-Star einer talentierten Songwriterin zum Durchbruch und verliebt sich in sie: Lady Gaga, die für ihre erste große Filmrolle gleich für einen Oscar nominiert wurde, kämpft erbittert um das Liebesglück mit ihrem von den vielen Touren gezeichneten und alkoholkranken Mann. Für ihren gemeinsam mit Cooper gesungenen Hit „Shallow“ erhielt sie den Oscar für den besten Filmsong. In weiteren Rollen sind u. a. Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos, Andrew Dice Clay und Bonnie Somerville zu sehen. Das Drehbuch zur Neuverfilmung des mitreißenden Musiker-Dramas lieferten Eric Roth, Bradley Cooper und Will Fetters.

Mehr zum Inhalt:

Der umjubelte Rockstar Jackson Maine (Bradley Cooper) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als er die Amateur-Sängerin Ally (Lady Gaga) in einer Bar kennenlernt, verliebt er sich Hals über Kopf in die hochtalentierte Songwriterin. Kurzerhand verschafft er ihr einen Auftritt bei einem seiner Konzerte. Während Ally eine steile Karriere zum gefeierten Popstar startet, verfällt Jackson dem Alkohol und setzt das gemeinsame Glück aufs Spiel.

