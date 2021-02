Europäischer Tag des Notrufs 112: Meßmer dankt dem Roten Kreuz

Meßmer bedankt sich mit Plus-Tees für den Einsatz des Österreichischen Roten Kreuzes. 11. Februar erinnert an die Euronotrufnummer. Sie feiert heuer 30-jähriges Jubiläum.

Tee steht für Wärme und Nähe. Diese Werte sind in Zeiten wie diesen ein ganz besonderes Plus – und werden vom Roten Kreuz täglich gelebt Karin Stainer, Geschäftsführerin, Meßmer 1/3

Die Plus-Tees von Meßmer sind mit Vitamin C und D sowie dem Spurenelement Zink angereichert und sorgen als wertvolle Begleiter auch im Alltag der Rotes-Kreuz-Teams für Momente des Wohlbefindens. Karin Stainer, Geschäftsführerin, Meßmer 2/3

Über zwölf Millionen Einsatzstunden werden von rund 74.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes pro Jahr aus Liebe zum Menschen geleistet. Über 8.800 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da, um zu helfen. Eine Tasse Tee ist eine willkommene Entspannung, bevor der nächste Einsatz wartet Gerald Czech, Leiter Marketing und Kommunikation beim Österreichischen Roten Kreuz 3/3

Wien (OTS/LCG) - Seit 1991 gibt es eine Nummer für ganz Europa: 112, der Euronotruf. In allen europäischen Staaten kann mit der kostenfreien Notrufnummer 112 Hilfe geholt werden. Hierzulande gingen im letzten Jahr knapp 1,4 Millionen Anrufe über den Euronotruf ein, von dem aus an Feuerwehr, Polizei oder die Rettung weitervermittelt wird. Letztere ist in Österreich über die Nummer 144 auch direkt erreichbar. Für Meßmer ein Grund, anlässlich des Europäischen Tags des Notrufs am 11. Februar 2021 ein Zeichen der Dankbarkeit zu setzen. Mit 2.790 Meßmer-Plus-Tees bedankt sich die Traditionsmarke beim Roten Kreuz für den herausragenden Einsatz für die Menschen, insbesondere während der Pandemie. Meßmer-Österreich-Geschäftsführerin Karin Stainer übergab symbolisch ein überdimensionales Plus stellvertretend für alle Landesorganisationen an das Wiener Rote Kreuz.

„Tee steht für Wärme und Nähe. Diese Werte sind in Zeiten wie diesen ein ganz besonderes Plus – und werden vom Roten Kreuz täglich gelebt“ , so Stainer und ergänzt: „Die Plus-Tees von Meßmer sind mit Vitamin C und D sowie dem Spurenelement Zink angereichert und sorgen als wertvolle Begleiter auch im Alltag der Rotes-Kreuz-Teams für Momente des Wohlbefindens.“

„Über zwölf Millionen Einsatzstunden werden von rund 74.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes pro Jahr aus Liebe zum Menschen geleistet. Über 8.800 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da, um zu helfen. Eine Tasse Tee ist eine willkommene Entspannung, bevor der nächste Einsatz wartet“ , so Gerald Czech, Leiter Marketing und Kommunikation beim Österreichischen Roten Kreuz.

