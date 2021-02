Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 12.2.: Verbund-Vorstandsvorsitzender Michael Strugl im Interview

Wien (OTS) - Verbund-Vorstandsvorsitzender Michael Strugl ist bei Esther Mitterstieler zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 12. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit Anfang des Jahres ist Michael Strugl Vorstandsvorsitzender des Verbund, des größten Energieversorgers des Landes. Der ehemalige oberösterreichische Landesrat für Wirtschaft und Landeshauptmann-Stellvertreter will sein Unternehmen zum Treiber der Energiewende Richtung erneuerbare Energie machen. Das werde die Landschaft jedenfalls verändern, weil viele neue Windräder, Photovoltaikdächer und Wasserkraftwerke nötig sind. Strugl erläutert, wie diese Veränderung der Landschaft mit Einbindung der Bevölkerung gelingen soll und spricht auch über den Unterschied von Management in Politik und Wirtschaft.

