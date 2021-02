ANNEMARIE BÖRLIND erhält den ELLE International Beauty Award (FOTO)

Calw (ots) - Der 2-PHASEN ALOE VERA-SHAKE der Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty wurde mit dem International Beauty Award des Premiummagazins ELLE ausgezeichnet.

Die Leser des Magazins stimmten in insgesamt 19 Kategorien für ihre Favoriten ab. In der Kategorie "Green Gesichtspflege" ist der vegane 2-PHASEN ALOE VERA-SHAKE von ANNEMARIE BÖRLIND der Gewinner. Die im Produkt enthaltene Aloe vera stammt aus einem sozialen und ökologischen Projekt in Guatemala. Die Pflanzen sind ausschließlich von bio-zertifiziertem Anbau. Das Projekt von ANNEMARIE BÖRLIND sichert den Farmern aus der Region von Guastatoya die Abnahme ihrer Ernte und hat bereits 250 Arbeitsplätze mit fairen Löhnen geschaffen.

Das im Schwarzwald ansässige und produzierende Familienunternehmen Börlind wurde 1959 gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen von den Geschwistern Nicolas und Alicia Lindner, der dritten Generation, geführt. Börlind hat Nachhaltigkeit seit jeher fest in der Unternehmensphilosophie verankert und zählt zudem zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Rückfragen & Kontakt:

BÖRLIND GmbH

Katrin Stockinger

Leiterin PR und Content

+49 (0)7051 6000-64

presse @ boerlind.com