Anschober: Zutrittstests & Ausbau der Testangebote bringen innerhalb weniger Tage mehr als eine Million Tests

Teststrategie funktioniert sensationell

Wien (OTS/BMSGPK) - Bereits 650 Apotheken und über 400 Teststandorte der Länder bieten Gratistests an - und ab nächster Woche kommen 528 Betriebe, in denen Gratistests angeboten werden, dazu. Tests gelten als Wellenbrecher gegen die Pandemie und als Schlüssel für Öffnungen.****



„Im vergangenen Frühling waren wir bei einigen Tausend Testungen pro Tag. Anschließend waren 15.000 Testungen das große Ziel. Heute liegen wir - ohne Schulen - bei weit über 200.000 Testungen am Tag. Alleine seit Samstag bis heute wurden - ohne Schulen - weit über einer Million Tests durchgeführt. Und ab morgen ist mit der Testverpflichtung für die Ausreise aus Tirol mit zusätzlichen zehntausenden Tests täglich zu rechnen. Damit funktioniert unsere aktuelle Teststrategie mit den ersten Zutrittstestungen (körpernahe Dienstleistungen), einem engen Testnetz in den Alten- und Pflegeheimen sowie anderen Gesundheitsberufen und intensiven Screening-Testprogrammen zusätzlich zur Testung aller symptomatischen Personen ganz großartig. Österreich wird damit immer mehr zum Land der Testungen in Europa. Das schafft Sicherheit und Schutz - denn wir können durch die Umsetzung der Testungen von immer größeren Teilen der Bevölkerung immer mehr infizierte Menschen ohne Symptome aus dem Infektionszyklus herausholen und damit die Ausweitung der Pandemie begrenzen. Nur durch die enorme Zahl an Testungen sind Öffnungsschritte machbar“, bilanziert Gesundheitsminister Anschober nach nur vier Tagen Zutrittstestungen.

Anschober geht in Kürze von einer Testkapazität von 400.000 Testungen pro Tag aus, da die Testangebote weiter ausgeweitet werden:

- So wird in den Apotheken der Regelbetrieb mit der digitalen Testplattform des Bundes am 15.02. aufgenommen. Damit ist auch dort eine einfache und sichere Online-Anmeldung oder die bequeme telefonische Anmeldung über die kostenlose Telefonnummer 0800/220330 österreichweit möglich - mit einer weiteren Ausweitung ist zu rechnen.

- Die Registrierung für die Betriebstestungen ist seit Montag möglich. Hier haben sich bereits 528 Betriebe beteiligt, mit weiteren Hunderten wird gerechnet. Sie testen ebenfalls mit digitaler Unterstützung durch die Testplattform des Bundes ab 15.02. ihre MitarbeiterInnen. Zusätzlich können diese Betriebe ihre Testmöglichkeiten auch für die Menschen in ihrer Gemeinde öffnen.

- in Alten- und Pflegeheimen sowie in den Krankenhäusern werden seit Monaten täglich zehntausende Testungen durchgeführt.

- viele Gemeinden in ländlichen Regionen bieten zusätzliche Testmöglichkeiten an

- die Länder bieten an über 400 Teststandorten vor allem in Form von Teststraßen die zentrale Säule der Gratistestungen an und bauen diese weiter aus. Anschober: “Erstmals wird ab Morgen aufgrund der notwendigen Begrenzung der Ausbreitung des Südafrika-Virusvariante in Tirol zusätzlich zu diesen vielen Testungen auch jede/jeder Ausreisende aus einem Bundesland getestet. Damit wird das Testnetz neuerlich enger gezogen und das Testangebot weiter ausgebaut. Und nach dem großen Erfolg der Zutrittstestungen werden wir mögliche weitere Öffnungsschritte - zusätzlich zu spezifischen Schutzmaßnahmen - ebenfalls an Zutrittstestungen binden. Sie bieten uns zusätzliche Sicherheit und sind ein Wellenbrecher gegen eine Zunahme der Infektionen in Österreich. Diese in Europa einzigartige Strategie hat dazu geführt, dass seit Samstag, 6.Feber, bis heute mehr als eine Million Testungen durchgeführt wurden.“ (schluss)



